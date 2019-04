Volebná účasť v Španielsku je vyššia ako naposledy: Podľa prieskumov však žiadna strana nezíska väčšinu hlasov

Účasť na nedeľňajších parlamentných voľbách v Španielsku je vyššia ako v predošlých voľbách z roku 2016.

Ministerstvo vnútra oznámilo, že do 14:00 sa na voľbách zúčastnilo 41,5 percenta oprávnených voličov, pričom pred tromi rokmi o takom istom čase bola volebná účasť 36,9 percenta.

Vo výrazne väčšom počte prišli hlasovať napríklad voliči v Katalánsku. Do 14:00 tam dosiahla volebná účasť 43,52 percenta. V roku 2016 to bolo o viac ako 11 percentuálnych bodov menej, len 32,31 percenta. Volebné miestnosti budú v Španielsku otvorené do 20:00. Hlasovať môže takmer 37 miliónov oprávnených voličov.

Podľa prieskumov verejnej mienky vo voľbách žiadna zo strán nezíska potrebnú väčšinu hlasov, na prvom mieste by však mala skončiť Španielska socialistická robotnícka strana (PSOE) premiéra Pedra Sáncheza. Podľa posledného prieskumu denníka El País by mala PSOE získať podporu 30 percent voličov. Na druhom mieste je Konzervatívna Ľudová strana (PP) s 20 percentami a po nej nasledujú stredopravá strana Ciudadanos (Občania) so 14 percentami a krajne pravicová strana Vox s približne 11-percentnou voličskou podporou.