Košice už dýchajú hokejom: Ceny ubytovania stúpli aj o  350 percent

Svetový šampionát pritiahne do štvrťmiliónového mesta množstvo fanúšikov. Nielen domácich, ktorí povzbudia slovenský tím, ale aj zo zahraničia.

Keďže ubytovacie kapacity sú obmedzené, hoteliéri si mädlia ruky. Ceny totiž išli hore až o 350 percent! Pre návštevníkov pripravili aj drobné prekvapenia. Šéfka organizácie cestovného ruchu Región Turizmus Košice Lenka Vargová Jurková ráta s tým, že počas šampionátu by malo do Košíc zavítať až 200-tisíc hostí. Prevádzky pritom už teraz hlásia obsadené!

„Plní sme už pol roka dopredu. Od zverejnenia rozpisov zápasov. Máme hostí z Fínska a Nemecka. Zatiaľ nemali žiadne špeciálne požiadavky a veríme, že všetko bude v poriadku. Izby sme rekonštruovali a v porovnaní s obdobím predtým ceny ubytovania stúpli až o 350 percent. Dvojposteľová izba stojí od 150 do 190 eur. Určite pre nich pripravíme aj malé prekvapenie - magnetky a tričko,“ povedal Imrich Šoltés, prevádzkar penziónu Plaza, ktorý sa nachádza v centre mesta a do Steel Arény je to odtiaľ pešo len asi 10 minút. V cene sú samozrejme aj raňajky a ponúknu im aj možnosť stravovania a osobitne slovenské jedlá.