Minimum zrážok komplikuje situáciu aj na východe, nahnevaní starostovia z Domaše: Sezóna je stratená

Situácia na atraktívnej vodnej nádrži je kritická. Nahnevaní starostovia, pod ktorých obce patria jednotlivé rekreačné oblasti, to dávajú patrične najavo. Vodohospodári tvrdia, že sa nedá nič robiť, lebo zrážok je minimum.

Podľa riaditeľa Slovenského vodohospodárskeho podniku Košice(SVP), Romana Ivanča, firma robí čo môže.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

„Každý sa pozeráme na tú istú vec rovnako, ale každý z iného uhla pohľadu. Pre nich je situácia kritická a neprijateľná, z nášho pohľadu je to 45 percent zásobného objemu. Je priestor na to, aby sme sa o tej téme bavili, zamysleli sa a urobili nejaké opatrenia. Určite by som to nevyhlasoval za maximálne kritickú alebo ekologickú katastrofu a podobne,” uviedol riaditeľ, podľa ktorého sa zvažuje vypúšťanie menšieho objemu vody, ale radikálnu zmenu môžu priniesť len prípadné prívalové dažde.

Podľa starostu Radovana Kapraľa z obce Kvakovce SVP neplní svoju funkciu. „Je to skupina alibistov, ktorí nedokážu prijať zodpovednosť za svoje kroky. Jednoznačne vieme preukázať, že podcenili situáciu. Od jesene je problém a oni sa tvária, že sa nič nedeje. Vo februári som ich ja ako starosta upozornil, že je problém. Napísali mi, že som nekompetentný a že netreba robiť nič. Sami to teraz robia a už je neskoro,” uzavrel R.Kapraľ.