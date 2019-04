Nad jazerom Počúvadlo vybudujú drevený chodník: Prvá promenáda na tajchu

Novinka pre návštevníkov. Už tento rok chcú popri jednom z brehov Počúvadlianskeho jazera (okr. Banská Štiavnica) začať budovať promenádu. Tá by mala byť hotová do roku 2020. Drevený chodník dlhý 325 metrov postavený na koloch budú viesť priamo ponad vodu obľúbeného tajchu.

S nápadom zrealizovať takýto chodník prišlo OZ Sitnianski rytieri. Technologicky aj finančne náročný projekt by mal stáť približne 180-tisíc eur. Promenáda by mala zabezpečiť chodník pre východnú stranu jazera, pozdĺž ktorej vedie cestná komunikácia. Dnes tam totiž akýkoľvek chodník chýba a návštevníci sa pohybujú priamo po vozovke, kadiaľ jazdí množstvo áut.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

„Aktuálne pracujeme na získaní potrebných povolení a ak nedôjde k nejakému neplánovanému zdržaniu, tak by sme všetko do nejakého mesiaca mohli mať takpovediac „pod strechou“. Zároveň už pracujeme na procese verejného obstarávania,“ povedal Igor Kuhn, riaditeľ Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Banská Štiavnica s tým, že financovať to chcú z príspevkov od Rozvojovej agentúry Banskobystrického samosprávneho kraja a zo zdrojov štátnej dotácie pre ich oblastnú organizáciu cestovného ruchu.

História jazera

Počúvadlo sa nachádza v Chránenej krajinnej oblasti Štiavnické vrchy. Vodná nádrž bola postavená v roku 1775 podľa projektu Jozefa Karola Hella. Pozostáva z piatich hrádzí, čo je určitou raritou. Tajch bol vybudovaný pre potreby banských a úpravníckych zariadení. V súčasnej dobe slúži na rekreačné účely.

Maximálna hladina v nádrži: 680 m n. m.

Objem nádrže pri max. hladine: 922 300 m3

Plocha nádrže pri max. hladine: 117 300 m2

Výška hrádze od terénu: 29,60 m

Maximálna hĺbka: 10,80 m

Dĺžka hrádze: 195,30 m

Šírka koruny hrádze: 19,00 m