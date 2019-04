Šikovná ruka Bratislavčana Ondreja: Hamšíkov štupeľ dostrelil na 20 metrov

Vyhral so svojou prvou sabrážou. Na Námestí SNP v Banskej Bystrici sa v sobotu konala už po šiestykrát Vínšpacírka.

Viac ako 40 vinárov ponúkalo 1 500 návštevníkom to najlepšie, čo sa za posledné obdobie urodilo v slovenských i zahraničných viniciach. Súčasťou akcie bol aj rekord s proseccom známeho futbalistu Mareka Hamšíka. Najďalej - až vyše 20 metrov - letela zátka Bratislavčanovi Ondrejovi Fuknovi (41).

Až 3-tisíc ľudí zavítalo v sobotu na námestie v meste pod Urpínom. Viac ako 40 výrobcov a distribútorov tam totiž ponúkalo na ochutnávku svoje vína. Už tradične ako súčasť Vínšpacírky nechýbalo pokorenie ďalšieho rekordu. Počas uplynulých ročníkov sa ich podarilo prekonať dva. Tento rok sa organizátori rozhodli vytvoriť ďalší – v sabráži do diaľky. „Súťažiaci mali k dispozícii fľaše talianskeho prosecca od nášho rodáka, futbalistu Mareka Hamšíka,“ povedal Martin Turčan, mestský poslanec a člen organizačného výboru.

Rekordu sa zúčastnilo 27 odborníkov, ale aj úplných laikov. A práve taký zvíťazil. Najďalej zaletel štupeľ Hamšíka metódou sabráže Odrejovi Fuknovi (41) z Bratislavy. „Robil som to prvýkrát v živote, ale môj kamarát vie veľa o sabráži a dal mi inštrukcie cez telefón. Predtým som to iba raz videl, no urobil som tri základné triky, ktoré mi poradil kamarát, a vyšlo to,“ ozrejmil šťastný víťaz Ondrej, ktorý sa vinárstvu nevenuje, ale má rád víno.

„Triky sú v tom, že treba ísť po zvare fľaše, vybrať si čo najchladnejší sekt a stačí jemný ťuk a nie sila,“ prezradil Bratislavčan, ktorý zátku vystrelil až do neuveriteľných 20,03 metra, a tým sa zapísal do slovenskej knihy rekordov.