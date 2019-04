Bore sa darí aj bez Sagana: Na Liége-Bastogne-Liége dvakrát na pódiu

Dán Jakob Fuglsang z tímu Astana Pro Team sa stal víťazom nedeľňajšej monumentálnej cyklistickej klasiky Liége-Bastogne-Liége.

Preteky s dĺžkou 256 km so štartom aj cieľom v belgickom Liége ovládol časom 6:37:37 h a stal sa druhým Dánom, ktorý si vybojoval celkový triumf na tejto klasike. Tým prvým bol Rolf Sörensen ešte v roku 1993. Ďalšie pódiové umiestnenia si pre seba uchmatli jazdci tímu Bora-Hansgrohe. Na striebornej pozícii skončil Talian Davide Formolo, ktorý na víťaza v cieli stratil 27 sekúnd. Záverečný špurt o tretie miesto vyznel najlepšie pre Formolovho tímvového kolegu Maximiliana Schachmanna. Nemec napokon získal bronz so stratou 57 s na víťazného Fuglsanga. Slovensko nemalo zastúpenie.

"Keď som sa počas posledných kilometrov obzrel za seba, videl som, že Michael Woods mi nestíha a následne som sa odpútal aj od Formola. Vtedy som vedel, že musím zo seba vydať všetko a pokračovať v tom tempe až do cieľa. V závere to bolo poriadne strašidelné, ale adrenalín mi dopomohol k triumfu. Je to úžasný pocit. Moja manželka mi pred pretekmi povedala, že na to mám a som rád, že mala pravdu. Odteraz ju stále budem počúvať," povedal v cieli nadšený Fuglsang podľa webu cyclingnews.com.

Výsledky - monumentálna klasika Liége-Bastogne-Liége 2019 (Liége - Liége, 256 km): 1. Jakob Fuglsang (Dán.) Astana Pro Team 6:37:37 h, 2. Davide Formolo (Tal.) Bora-Hansgrohe +0:27 s, 3. Maximilian Schachmann (Nem.) Bora-Hansgrohe, 4. Adam Yates (V. Brit.) Mitchelton-Scott, 5. Michael Woods (Kan.) EF Education First, 6. David Gaudu (Fr.) Groupama-FDJ - všetci +0:57