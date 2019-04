Greif po prvej prehre nešetril kritikou: Museli sme sa zblázniť!

Nešetril kritikou. Brankár ŠK Slovan Dominik Greif bol po prvom prehratom zápase v sezóne značne rozladený.

Väčšinou v mixzóne rozdáva jeden úsmev za druhým, v sobotu by ste však úškrnky na jeho tvári hľadali márne. „Museli sme sa asi zblázniť,“ povedal po zápase nespokojný Greif. „Vôbec neviem, čo sme robili. Viac ako 30 minút sme hrali presilovku, no panikárili sme, zbytočne sme sa ponáhľali. A tých šancí, čo sme nepremenili... Takto to nepôjde, musíme jednoznačne zlepšiť efektivitu, pretože ak budeme hrať takto v Európe, ďaleko nezájdeme,“ dodal takmer dvojmetrový gólman.