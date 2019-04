Bláznivý projekt architektov na rekonštrukciu Notre-Damu: Miesto strechy skleník

Odvaha im nechýba! Zatiaľ čo mnohí ľudia ešte stále smútia za zničenou katedrálou Notre-Dame v Paríži, architekti z celého sveta už rozmýšľajú, ako by mohla po rekonštrukcii vyzerať.

Bláznivý nápad pred pár dňami predstavilo francúzske štúdio NAB. Miesto klasickej strechy by podľa nich mohol na vrchole katedrály do diaľky svietiť ekologický skleník.

Ničivý požiar, ktorý 15. apríla zachvátil svetoznámu katedrálu, sa podarilo uhasiť a chrám zostal vďaka enormnej snahe hasičov stáť. Prišiel však o svoju ikonickú drevenú strechu. Milionári, ale aj bežní ľudia z celého sveta sa rozhodli prispieť na jej rekonštrukciu a pomaličky sa začínajú množiť návrhy, ako by katedrála mohla po novom vyzerať.

Snáď najodvážnejší je zatiaľ ekologický projekt štúdia NAB. Jeho architekti si na vrchole katedrály vedia predstaviť skleník. Návštevníci tohto unikátneho miesta by sa tak okrem histórie či umenia dozvedeli vďaka skleníku aj viac o poľnohospodárstve, záhradníctve a permakultúre.

Podľa štúdia NAB by tak bola šanca prinavrátiť dnešnej spoločnosti kladný vzťah k prírode, a to priamo v centre rušného veľkomesta. Pôvodná funkcia pamiatky by však zostala zachovaná. Aká však bude finálna podoba ikonického Notre-Damu po rekonštrukcii je nateraz ešte stále vo hviezdach.