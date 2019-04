Oliver Andrásy o gazdovaní s manželkou Dankou: Ona má svoje peniaze, ja mám svoje

Nenechá si utrhnúť rukáv! Humorista a scenárista Oliver Andrásy (61) sa netají tým, že nemá hlboko do vrecka a môže si dopriať, po čom mu srdce piští. Napriek tomu však svoju manželku Danku (60) rozhodne nehýčka a peňaženku musí otvárať aj ona.

Oliver Andrásy patrí k mediálnej smotánke a rozhodne nežije od výplaty k výplate. Hoci by sa mohlo zdať, že z toho ťaží aj jeho manželka, opak je pravdou.

„My sme taká domácnosť, že ona má svoje peniaze, ja mám svoje peniaze. Ona si okrem Vianoc alebo sviatkov kupuje z tej svojej časti peňazí. Čiže nie je odkázaná na to, či jej ja niečo kúpim, alebo nekúpim,“ objasnil fungovanie rodinného rozpočtu humorista. Výnimočne sa však aj on buchne po vrecku.

„Raz sme boli v Paríži, zbadal som jedny šaty, ktoré sa mi veľmi páčili a kúpil som ich. Do dnešného dňa ich nosí. Občas to tak býva, že ja som ten, kto sa zaľúbi do nejakých šiat, a potom jej nedám pokoj, kým ich nekúpime,“ dodal na svoju obhajobu Andrásy, ktorý so svojou Dankou pred pár dňami oslávil 35 rokov manželstva v luxusnej reštaurácii v centre Bratislavy. Je možné, že ako gavalier aj vtedy vytiahol peňaženku on.