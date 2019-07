Lucia Mokráňová diéty nedrží, no plastiku priznala: Na prsia som šetrila

Fitnestrénerka Lucia Mokráňová (27), ktorá sa zviditeľnila v reality show Farma, mala kedysi podstatne oblejšie tvary.

Rozhodla sa však na sebe zapracovať a dnes sa pýši dokonale tvarovanou postavou. Cvičí každý deň, ale v jedle sa vôbec neobmedzuje. Tu sú jej tipy, ako vyzerať krásne a zdravo.

Cvičí každý deň

Cvičím každý deň, som absolútny zástanca akéhokoľvek pohybu. Robte hocičo, len sa hýbte, to je moje heslo, ktoré stále opakujem. Mám každý deň hodiny so ženami a potom aj svoje vlastné tréningy. Snažím sa cvičiť vlastnou váhou a používam rôzne pomôcky ako trx alebo bosu.

Najradšej mám však beh vonku, to je vrcholný relax pre telo aj dušu. Skúste ísť niekde do prírody, dať si slúchadlá do uší a pustite si svoju najobľúbenejšiu pesničku. Uvidíte, čo to s vami spraví.

Jeden krém na všetko?

Ešte donedávna som pleť veľmi neriešila, mala som jeden krém na všetko. Keď som začala chodiť na kozmetiku - asi pred rokom, tak ma hneď vyviedli z omylu a naučili ma, že o pleť sa treba riadne starať. Každé ráno pijem kolagén, ktorý mi fakt pomáha.

Čo sa týka krémov, najdôležitejší je nočný. Veľký pozor si dávam pri odličovaní, vyčistená pleť na noc je naozaj základ. Na procedúry chodím raz za mesiac, na čistenie a výživu.

Pracuje na bruchu Otvoriť galériu Krása zblízka Zdroj: Darina Sklenárová

Som k sebe veľmi kritická. Rozmýšľam, čo sa mi na sebe páči, pretože sa neviem ohodnotiť, a skôr by som vedela povedať, čo sa mi nepáči. (smiech) Ale ak už mám povedať, tak kritická partia je brucho, preto stále na ňom pracujem.

Diéty nedrží

Jem pravidelne a môj deň sa začína raňajkami, väčšinou slanými, potom zobnem niečo sladké a zase slané. Nedržím žiadne diéty a neobmedzujem sa. Mám rada ľahšie zeleninové jedlá, šaláty, polievky, ryby, mäso a ovocie.

Moje najobľúbenejšie sú lazane a zemiaková kaša, ktorú milujem. Ľudia zabúdajú, že je to vždy o množstve jedla, ktoré skonzumujú. Neexistujú nezdravé potraviny. Svojmu telu dám vždy, čo si vypýta, len v primeranom množstve.

Vlasy si nefarbí

Posledné dva roky sa nefarbím, ale moje vlasy prešli tiež mnohými zmenami, takže im doprajem oddych. Pravidelne, každý mesiac chodím na tónovanie, kaderník mi dá fialový šampón, ktorý krásne vytiahne žltý odtieň. Po tejto procedúre je farba ako nová.

Hlavne pohodlne

Uprednostňujem športovo elegantnú módu. Na bežný deň mám rada pohodlnosť. Baví ma kombinovať sako a tenisky. Samozrejme, moje oblečenie závisí od pracovných povinností. Jeden deň mám športové legíny a som úplne nenalíčená a na ďalší si vychutnávam mejkap, veľkú hrivu a vysoké opätky. Každý deň je zo mňa iná žena. (smiech)

Má plastiku pŕs Otvoriť galériu Lucia Mokráňová Zdroj: Darina Sklenárová

Plastiky nijako neodsudzujem, ale musí to byť s mierou. Poznám veľa žien, ktorým plastika veľmi pomohla, ale na druhej strane sú aj také, ktoré nevedia prestať a už je to priveľa. Mám urobené prsia a musím povedať, že to bolo najlepšie rozhodnutie. Do ďalších zákrokov sa nechystám. V tomto som veľmi veľký bojko.

Na svoje prsia som poctivo šetrila a odkladala do pokladničky, mamina mi to nechcela dovoliť a posielala mi odstrašujúce fotky, čo sa môže stať. Nakoniec bola prvá, ktorá mi povedala, že to bol dobrý krok, ale ďalšie plastiky by mi určite neschválila.