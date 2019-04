Bottas ovládol VC Azerbajdžanu: Ďalšie double pre Mercedes

Aj štvrté podujatie seriálu MS F1 sa skončilo dvojitým triumfom Mercedesu. Na Veľkej cene Azerbajdžanu triumfoval Fín Valtteri Bottas pred tímovým kolegom Britom Lewisom Hamiltonom. Tretí prišiel do cieľa Nemec Sebastian Vettel na Ferrari.

Pre víťaza kvalifikácie Bottasa išlo o druhé víťazstvo v sezóne a celkovo piate v kariére.Rovnako ako v predošlých troch podujatiach sezóny 2019, aj v Baku triumfovali "strieborné šípy." Na čele priebežného poradia sa dostal Bottas, ktorý má o 2 body viac než Hamilton. Seriál F1 bude pokračovať 12. mája, keď je na programe VC Španielska.

Bezprostredne po štarte sa poradie na čele nezmenilo a pretekári si postrážili svoje pozície. Od úvodných metrov si líderskú pozíciu držali oba Mercedesy. Hoci sa VC Azerbajdžanu odohrávala na atraktívnom mestskom okruhu, dlhé kolá bolo dianie na trati mimoriadne pokojné. Bottas s Hamiltonom i tretí Vettel prezuli v rozmedzí 11-13. kola a na čele sa ocitol Leclerc.

Ten dlho jazdil na líderskej pozícii, v 32. kole ho však predbehol Bottas a krátko na to aj Hamilton a Monačan onedlho zamieril do boxov. V 32. kole zaujal aj Ricciardov problém s brzdami, na ktorý síce pohotovo zareagoval Kvjat, ktorý sa vyhol kolízii, no cúvajúci Ricciardo do Rusa nešikovne narazil a pre oboch sa preteky skončili. Súboj o prvé miesto sa rovnako ako v predošlých troch podujatiach sezóny zúžil na dvojicu pretekárov Mercedesu. Bottas si napokon víťazstvo nenechal vziať a v závere si pripísal aj bod navyše za najrýchlejšie kolo pretekov.

hlasy (zdroj: Sport 2):

Valtteri Bottas, víťaz: "Boli to náročné preteky, Lewis na mňa tlačil, preto som rád, že som to udržal. Som pyšný na to, v akom stave sa momentálne nachádzame."

Lewis Hamilton, 2. miesto: "Gratulujem Valtterimu, boli to pre neho skvelé preteky. Nespravil žiadnu chybu. Ja som si preteky prehral už v kvalifikácii. Som hrdý na náš tím, funguje fantasticky."

Sebastian Vettel, 3. miesto: "Nevedel som donútiť pneumatiky správne pracovať. Nemal so veľkú dôveru k môjmu monopostu, po prezutí to však bolo lepšie. Chcel som zaútočiť na Mercedesy, no zároveň som sa musel pozerať aj do spätného zrkadla a držať si náskok pred Verstappenom. Tešia nás výkony Leclerca, no je pred nami veľa práce, máme čo dobiehať."