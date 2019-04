Slovenský tím pred MS stále trápi koncovka: Kapitán ani tréner nepanikária

Najväčšou slabinou slovenskej hokejovej reprezentácie pred blížiacimi sa domácimi majstrovstvami sveta je koncovka.

V aktuálnom týždni si Slováci vylámali zuby v Trenčíne a v Nitre na Čechoch (1:3 a 0:2). V piatok síce inkasovali len trikrát a v sobotu len dvakrát, no defenzívu súpera s brankárom pokorili iba raz. "Bez gólu sa nedá zvíťaziť. Trápime sa v koncovke, ale na to je príprava určená. V dvoch zápasoch sme dali len jeden gól, takže koncovka ešte nie je ideálna," povedal v sobotu večer kapitán tímu SR obranca Andrej Sekera.

Skúsený zadák však dva týždne pred začiatkom šampionátu, na ktorom Slováci začnú zápasmi proti Američanom, Fínom a Kanaďanom, nepanikári. "Do majstrovstiev sveta máme ešte dva týždne, musíme byť pokojní. Takí musíme byť v príprave či na majstrovstvách, nemôžeme sa nerváčiť," poznamenal Sekera.

Prelomiť smolu v zakončení veľmi chceli útočníci Róbert Lantoši a Samuel Buček, ktorí v sobotu nastúpili na nitrianskom ľade, teda v prostredí, v ktorom strávili celú klubovú sezónu 2018/2019. "Málo sa tlačíme do bránky a nemáme tam hráčov na dorážky. Puky z našich hokejok končia na plexiskle alebo to brankár vyráža do rohov. Musíme na tom popracovať," zhodnotil 23-ročný Lantoši, ktorý sa s Bučekom pripojil k slovenskej reprezentácii v úvode tohto týždňa.

"Dostali sme sa do príležitostí, no chýbala nám chladnokrvnosť a pohotovosť pri ich premieňaní. V presilovkách nie sme až takí zohratí. Jednotlivé presilovkové formácie sa často menia, chýba nám lepšia súhra, čo je aj dôvodom slabej efektivity v početných výhodách," myslí si 20-ročný mladík Buček.

Napriek dvom prehrám a len jedinému strelenému gólu je tréner slovenského tímu Craig Ramsay pokojný. "V sobotu v Nitre sme si vytvorili množstvo príležitostí a z hľadiska systému hry sme odviedli vynikajúcu prácu. Rovnako sme dobre zvládli aj oslabenia. Na druhej strane, stále sa trápime v koncovke. Potrebujeme viac chodiť za dorážkami a musíme brankárom súpera trochu znepríjemniť úlohu tým, že im budeme zakrývať výhľad. Páči sa mi naša hra, ako chlapci bojujú, no viackrát nám chýbal kúsok, aby sme puk dostali do siete," zhodnotil skúsený Kanaďan.

Brankár Marek Čiliak v sobotu pri prehre 0:2 inkasoval prvý gól hneď v úvode zápasu od klubového spoluhráča Martina Zaťoviča. "V prvej tretine sme nehrali dobre. Ako keby sme čakali, čo urobí súper. Dovolím si povedať, že v druhej tretine sme mali lepší pohyb ako Česi. Nedali sme však góly. Musíme sa viac tlačiť do bránky, viac cloniť a byť nepríjemní pred našou aj ich bránkou. Dnes sme mali také strely, ktoré ich gólman videl. Chýbala nám dravosť smerom do bránky, ale pohyb sme mali dobrý," myslí si Čiliak.

Po súboji v Nitre dostali slovenskí reprezentanti dvojdňové voľno a opäť sa stretnú v utorok 31. mája popoludní v Poprade. V sobotu 4. mája ich na miestnom ľade čaká prípravný duel proti Britom, o tri dní neskôr potom nastúpia v Michalovciach proti Nórom. Svetový šampionát na Slovensku sa začne v piatok 10. mája. S tímom SR sa po dueloch proti Čechom rozlúčili obrancovia Martin Štajnoch, Mislav Rosandič a útočník Radovan Puliš, do Popradu v utorok príde namiesto nich nové trio hráčov zo zámoria - beci Erik Černák, Martin Marinčin a útočník Marko Daňo.