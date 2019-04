Študentka si písala s frajerom svojej kamarátky: Keď prišla na stretnutie, dostala kladivom do hlavy

Dievčina takmer zomrela po tom, ako ju žiarlivá kamarátka napadla kladivom.

Deanna Burrows, 17-ročná študentka z Huntingdonu, si na sociálnej sieti písala s frajerom svojej kamarátky Lucy Riddington. Išlo však o úplne nevinné správy, nebolo v tom nič viac. Lucy to však poriadne prekážalo, preto ukradla priateľov tablet a napísala z neho Deanne, aby sa stretli. Deanna súhlasila, a tak sa vybrala na stretnutie.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Na jej prekvapenie tam však na ňu čakala Lucy s kladivom. Udrela ju do hlavy a Deanna ihneď pocítila prúd krvi. Keď sa jej spýtala, prečo na ňu zaútočila, odpoveď bola hrozivá: "Ty dobre vieš prečo". Ako informuje zahraničný portál The Sun, Lucy ju udierala kladivom aj po tom, ako upadla do bezvedomia.

Deanna zažila veľmi traumatizujúci zážitok a bojí sa sama chodiť na verejnosť. I keď bola útočníčka súdom oslobodená od väzenia, má zákaz priblížiť sa k Deanne na tri roky, 120 hodín verejných prác a tiež je odsúdená na 18 mesiacov v inštitúte pre mladistvých páchateľov.