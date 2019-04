Ubojované víťazstvo mladíkov: Brankár sa na nájazd Čajkoviča radšej nedíval

Prvý z dvoch krokov k záchrane v elitnej kategórii majstrovstiev sveta v hokeji 18-roční Slováci proti Švajčiarom zvládli.

Na triumf 4:3 zo soboty však musia mladíci proti tomu istému súperovi nadviazať aj v nedeľu. Za stavu 1:1 na zápasy pôjde od 15.30 h vo švédskom meste Umea už o všetko.

"Na našich hráčoch bolo vidieť, že zodpovednosť je obrovská. Boli nervózni, odskakovali im puky, robili chyby, ktoré bežne nerobia. Nahradili to však bojovnosťou či bekčekmi, blokovali strely, hádzali sa do nich po hlave. Oveľa viac žila aj striedačka, ukázal sa charakter mužstva. Ten zápas sme, dá sa povedať, ´ubojovali´," zhodnotil tréner Viliam Čacho sobotňajší triumf nad Švajčiarmi, cituje ho portál hockeyslovakia.sk.

V zápase ako na hojdačke Slováci viedli 1:0, ale tiež prehrávali 1:2 a viedli 3:2. Minútu pred koncom druhej tretiny súper vyrovnal na 3:3, ale posledné gólové slovo mali slovenskí mladíci. Maxim Čajkovič premenil trestné strieľanie v čase 57:32 min, keď už oba tímy začali pomaly myslieť na predĺženie.upozornil Čacho. "Nemyslím si, že som odohral dobre tento zápas. Dôležité je však víťazstvo tímu a to, že sme si vybojovali šancu na tretí zápas," skonštatoval Čajkovič pre oficiálny portál IIHF.Dôležitým faktorom sobotňajšieho úspechu bol aj brankár Patrik Kozel, ktorý mal 43 úspešných zásahov. Švajčiari počas 60 minút prestrieľali Slovákov 46:35, v tretej tretine dokonca 15:8, ale napriek tomu v nej ani raz neskórovali. "Konečne prišlo víťazstvo! Hrali sme ako jeden tím, bojovali sme a vyšlo to. Zažil som toto už v lige, že sme hrali o zotrvanie v súťaži. Preto som šiel do toho s čistou mysľou, nepripúšťal som si, že to môže byť náš posledný zápas," uviedol Kozel, 18-ročný odchovanec hokeja v Liptovskom Mikuláši. Na otázku, ako brankár vníma trestné strieľanie spoluhráča v dôležitom momente pred koncom zápasu, odpovedal:Tréner Čacho ho doplnil: "Sebavedomie nám stúplo, ale potrebujeme ho ešte viac, aby sme opäť uspeli."

Slovensko na úrovni do 18 rokov hralo mimo elitu zatiaľ naposledy v sezóne 2011/2012. Aby sa táto situácia nezopakovala, treba v nedeľu pridať ešte jedno víťazstvo. Možný recept ponúka strelec víťazného gólu zo soboty. "Treba hrať jednoducho v útočnom pásme. Treba posúvať puk na obrancov a pri strelách musí niekto cloniť brankárovi súpera. Tam treba potom čakať na dorážky a z nich skórovať," povedal Čajkovič.