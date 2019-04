Slovensko pozná svoju novú kráľovnú krásy: Miss 2019 vyhrala táto kráska!

Titul Miss Slovensko 2019 získala Frederika Kurtulíková.

„Ešte sa trošku chvejem, ale už to spracovávam,“ povedala pre agentúru SITA bezprostredne po večernom prenose. „Veľmi sa teším, teším sa na to, čo ma čaká. Bude to veľmi zaujímavé,“ dodala dvadsaťštyriročná Bratislavčanka, ktorá si prevzala aj titul Miss Gosh.

Najväčšou výzvou pre novú kráľovnú krásy bude podľa jej slov príprava na Miss World, popri čom sa plánuje venovať aj svojej vlastnej charitatívnej činnosti. „Takáto svetová súťaž si vyžaduje perfektnú pripravenosť vo všetkom. A popri tom sa chcem venovať charite. Mám veľmi blízko k malým deťom, takže by som si vedela predstaviť pomoc detičkám v detských domovoch, motivovať ich, učiť ich jazyky, to je podľa mňa veľmi dôležité,“ priblížila Kurtulíková.

Prvou vicemiss sa stala Alica Ondrášová z Unína, ktorá získala aj titul Miss príjemný hlas a riaditeľka Miss Slovensko Karolína Chomisteková jej na jednom zo sústredení v polovici marca udelila tiež titul Miss Sport. „Cítim sa úplne úžasne, je to neopísateľný pocit, veľmi si to užívam,“ vyznala sa Ondrášová, ktorá podľa nej zaujala porotu i pre svoje predchádzajúce skúsenosti s modelingom. „Skúsila som si už aj súťaž Miss a bola som i v zahraničí. A možno zavážilo aj to, že spievam, keďže na svetových súťažiach je aj takáto talentová disciplína,“ usúdila 23–ročná tmavovláska.

Druhou vicemiss sa je Natália Hrušovská z Nitry. „Mám veľmi zmiešané pocity, sú to pocity šťastia, radosti, dojatia a trocha aj smútku, pretože viem, že s dievčatami naše sústredenia končia. No verím tomu, že sa budeme stretávať aj naďalej a že si budeme ďalej užívať spoločné chvíle,“ poznamenala najvyššia z tohtoročných finalistiek, ktorá po krátkom oddychu plánuje opäť na sebe intenzívne pracovať. „Sú to nielen radosti, ale aj povinnosti. Chcela by som sa ešte zdokonaliť v športových disciplínach a v angličtine a ďalších jazykoch,“ uviedla.

Titul Eva Miss Sympatia získala Tereza Turzová, ktorú vyhlásili aj za Hyundai Miss Drive a pred niekoľkými dňami sa stala aj Miss Press. Titul Miss Avene odovzdali Terézii Jakubcovej zo Sniny.

Miss Slovensko 2019 získala okrem postupu na Miss World 2019 i honorovanú zmluvu, luxusný automobil, exkluzívnu dovolenku a ďalšie zaujímavé ceny. Prvá vicemiss Slovensko 2019 pocestuje na svetovú súťaž Miss International a druhá vicemiss bude Slovensko reprezentovať na súťaži Miss Supranational.