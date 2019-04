O útokoch na Srí Lanke vedeli s predstihom: Polícia poznala ciele aj čas, prečo nekonali?

Podrobný plán útokov, ktoré spáchali minulý víkend extrémisti na Srí Lanke, získala v predstihu indická polícia.

Kolegov v susednej krajine naň prvýkrát upozornila ešte 4. apríla, páchateľov však i napriek tomu nikto nezastavil, upozornila v sobotu tlačová agentúra AP, ktorá citovala vyjadrenie predstaviteľa indického Ústavu pre riadenie konfliktov so sídlom v Naí Dillí.

Plán doteraz najkrvavejších útokov, aké boli spáchané v Južnej Ázii v spojení s teroristickou organizáciou Islamský štát (IS), odhalili v Indii pri monitorovaní "zvyčajných kanálov". Policajti sa zaujímali o prívržencov samozvaného kalifátu IS, pôsobiacich na juhu Indie, keď sa dostali na stopu zatiaľ pre nich neznámej skupiny Národné monoteistické spoločenstvo (NTJ).

Práve táto militantná organizácia podporovaná IS vykonala podľa srílanskej vlády koordinované bombové útoky na kostoly a hotely, ktoré sa odohrali na Veľkonočnú nedeľu a vyžiadali si vyše 250 obetí na životoch.

Indickej polícii sa podarilo získať podrobnosti o tomto zámere prostredníctvom sledovania komunikácie NTJ a mohla preto poskytnúť Srí Lanke "veľmi špecifické" informácie, uviedol šéf spomínanej inštitúcie Adžaj Sáhní. "Poznali skupinu, poznali ciele, poznali čas, poznali miesta pobytu samovražedných bombových útočníkov, a toto všetko bolo oznámené srílanskej vláde," upozornil tento predstaviteľ.

Najvyšší predstavitelia Srí Lanky v súvislosti s útokmi priznali, že niektoré z tamojších spravodajských jednotiek dostávali upozornenia v predstihu, a to počas niekoľkých týždňov až do samotného dňa ich spáchania, urobili však len málo pre to, aby páchateľov zastavili. Prezident Maithrípála Siriséna, ktorý má na starosti aj rezort obrany a políciu, ako aj premiér Ranil Vikramasinghe uviedli, že o pláne útočníkov sa dozvedeli až po jeho uskutočnení.

Dôvod nereagovania na spomínané varovania je predmetom intenzívnej verejnej debaty, v ktorej niektorí pripisujú vinu rozhodnutiu zrušiť systém rýchlej odozvy na aktivity povstalcov, vybudovaný prezidentom Mahindom Rádžapaksom v závere dlhoročnej občianskej vojny na Srí Lanke. AP poukazuje na stíhanie armádnych predstaviteľov po nástupe súčasného prezidenta v súvislosti s ich pôsobením počas vojny. Časť expertov sa zase domnieva, že bezpečnostné zložky nepovažovali spravodajské informácie z Indie za dôveryhodné vzhľadom na kontroverznú úlohu tejto krajiny v srílanskej občianskej vojne.