Koniec sna o bábätku? Manželia Vinczeovci: Budeme šťastní aj bez dieťaťa

Adela (38) a Viktor (28) Vinczeovci sú už skoro dva roky manželmi a od doby, keď si povedali áno, všetci čakajú na radostnú novinku, že je moderátorka tehotná.

Viktor však prezradil, že má problémy so spermiami a ich spoločný potomok je v nedohľadne. Známy párik si však z toho až takú ťažkú hlavu nerobí a ako priznali Novému Času, dieťa k šťastiu rozhodne nepotrebujú!

Vinczeovci spôsobili verejný šok nielen vzťahom, ale najmä bleskovou svadbou v júni 2017. Obaja sa netajili tým, že ich radosť by zvýšil len spoločný potomok a všetci čakali na to, kedy veľkú novinku konečne oznámia. Osud mal však s nimi, zdá sa, iné plány. Viktorove zdravotné problémy im úlohu budúcich rodičov značne sťažili. Známa dvojica si z toho však ťažkú hlavu nerobí. „My máme v živote toľko krásneho a toľko toho zažívame. Rozhodne chceme ísť tou cestou vážiť si to, čo je a čo máme. Šťastie nie je o tom, čo si porodíme, ale ako vnímame život,“ povedala Novému Času Adela, ktorá si tiež uvedomuje, že na vine môže byť aj ona sama. „Ja mám tiež svoj vek a neviem, prečo sa z toho potomka robí taká povinnosť. Ľudia môžu byť šťastní aj bez potomka, poznáme aj takých,“ dodala moderátorka. Rovnako športovo berie svoj údel aj spravodajca.

Práve on sa pred časom zveril na sociálnej sieti s vážnymi zdravotnými ťažkostami. „Problém otehotnieť pritom nie je ženský problém. Je to problém párov. A stále častejšie ho treba riešiť na strane muža. Toto je aj náš prípad. Kvalita a počet spermií sa u mňa blíži k hranici neplodnosti,“ priznal Vincze, ktorý zatiaľ vyhliadky ružovo nevidí. „Pravdepodobnosť otehotnenia zvýšime, keď sa mne zvýšia spermie, čo neviem, či sa stane,“ dodal.

Spoločné záujmy

Aj keď sa Vinczeovci zatiaľ rodičmi nestali, ich šťastie nie je o nič menšie. Párik spolu trávi všetok možný čas a okrem cestovania po svete či po Slovensku sa venujú aj divadlu. Adela a Viktor totiž spolu hrajú v predstavení, ktorého tvorcom je Viktorov otec. Okrem toho spolu pracujú aj v televízii, keď blondínka neraz prizvala svojho muža do relácie 2 na 1, ktorú má spolu s hercom Danom Danglom, či do relácie Chartshow.

Čo robí Vinczeovcov šťastnými

- cestovanie po Slovensku

- spoznávanie cudzích krajín

- spoločné divadelné predstavenie

- wellness pobyty

- spoločné športovanie

- úspech v pracovnej oblasti