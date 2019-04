Diskusie o zmene na predsedníckej stoličke Smeru: Zosadí Fica Pellegrini?!

Črtá sa súboj medzi dvomi silnými mužmi Smeru. Dlhodobo neohrozená najsilnejšia vládna strana Smer sa podľa posledných čísel dostala na historické minimá.

Podľa aprílového prieskumu preferencií ju v súčasnosti plánuje voliť 19 % Slovákov, čo je najhoršie číslo za posledných 16 rokov. V tejto atmosfére sa z kuloárov strany ozývajú hlasy, kto vlastne povedie Smer do najbližších parlamentných volieb.

Naposledy otázku nového lídra strany otvorila europoslankyňa Monika Beňová, ktorá priznala, že tieto veci riešia. „My naozaj vedieme tú debatu a určite postavíme do volieb takého lídra, ktorý bude mať dôveru a ktorý získa pre Smer v spolupráci s ostatnými dostatok percent,“ hovorila Beňová. Predseda strany Robert Fico sa musel z postu premiéra porúčať po masívnych protestoch po vražde novinára a jeho snúbenice. Odvtedy utrpela popularita Smeru aj jeho lídra. Ten sa v rebríčku dôveryhodnosti politikov prepadol na posledné miesto.

Na druhej strane podpredseda Smeru a súčasný premiér Peter Pellegrini sa po nástupe do Úradu vlády vyšvihol medzi najdôveryhodnejšie politické osobnosti a dýcha na krk Andrejovi Kiskovi. Pellegrini však napriek vyjadreniam straníkov otázku súboja o predsednícke kreslo nechce otvárať ani v čase turbulentných zmien v náladách slovenských voličov. „Dnes nevedieme s predsedom strany reči o tom, či odchádza, alebo nie. Diskusia, ktorú budeme intenzívne viesť, nebude o tom, kto je dnes na stoličke predsedu Smeru. Budem sa usilovať o to, aby sme do ponuky, ktorú chceme Slovensku dať, presadili čo najviac moderných myšlienok a vízií, ktoré by som rád videl v realizácii. Otázka predsedu momentálne nie je to, čo ma trápi,“ povedal Pellegrini v rozhovore pre Nový Čas. Dodal, že je v súčasnosti rád, že nemá na sebe povinnosti predsedu strany a môže sa venovať premiérskej robote.

Smer bude koncom roka oslavovať 20 rokov od svojho založenia. Fico sa pritom snažil z postu šéfa strany dostať už minimálne dvakrát. V roku 2014 neúspešne kandidoval za slovenského prezidenta a pred pár mesiacmi sa chcel stať predsedom Najvyššieho súdu SR. „Je jasné, že Fico v nejakom čase odíde. Preferencie stagnujú a budú klesať. Môže nastať situácia, že pokles bude rýchlejší a nemusí pomôcť ani zmena na predsedníckej stoličke. Ak by uvažoval Pellegrini o tom, že tú stranu zachráni a bude to stále subjekt s aspoň solídnou podporou, aj keď nie dominantnou, tak môže svojím váhaním prepásť čas tým, že nevstúpi do aktívnej a otvorenej súťaže,“ hovorí politický analytik Grigorij Mesežnikov. Podľa neho sa Smer a jeho aspoň navonok prezentovaná orientácia na ľavicovú politiku dá čiastočne pretransformovať, aj keď bude mať výrazne väčšiu konkurenciu. „Ak sa chcú uchádzať o priazeň aspoň nejakých voličov, tak lepší okamih ako v týchto najbližších mesiacoch nebude,“ dodal Mesežnikov.

Robert Fico (54)

+ dlhoročný predseda s veľkými skúsenosťami

- má na tričku množstvo nevysvetlených káuz

- pod jeho vedením Smer stratil veľa voličov

- nedokáže oslovovať nových voličov

Peter Pellegrini (43)

+ druhý najdôveryhodnejší politik

+ väčšia šanca osloviť mladú generáciu voličov

- podľa prieskumov zatiaľ nepresvedčil väčšinu voličov Smeru

- voči Ficovi sa zatiaľ nevyhraňuje - ten ho presadil do mnohých funkcií

