Byť mamou na plný úväzok je podľa Saganovej super: Katarína žiari šťastím, zatiaľ čo Peter trpí

Je plná entuziazmu! Katarína Saganová (31) na sociálnych sieťach bez okolkov priznala, že byť mamou na plný úväzok sa oplatí.

Zatiaľ čo Peter (29) trpí na trati a ťažko zarába peniaze, ona si život užíva plnými dúškami. Napríklad sa aj učí cudzí jazyk.„Byť mamou na plný úväzok je super,“ napísala bez okolkov vysmiata Katarína na instagrame. „Je však dôležité nájsť si čas aj na seba a osobný rozvoj. Ja ho venujem okrem iného aj učeniu sa francúzštiny cez skype, samozrejme, až keď malý zaspí. Vedieť ďalší cudzí jazyk nie je na škodu a domáci v monackej pekárni vždy ocenia, keď si croissant vypýtam po francúzsky,“ dodala nadšene.

Jej entuziazmus zo života momentálne takmer určite nezdieľa náš cyklistický Tourminátor, ktorý sa v stredu rozhodol predčasne ukončiť jarnú sezónu klasík bez víťazstva i bez umiestnenia na stupňoch víťazov. Jeho najlepšími výsledkami boli štvrté miesto na Miláno - San Remo a piate na ďalšom tzv. monumente Paríž - Roubaix, kde bol obhajcom triumfu.

Jednou z príčin jeho trápenia môžu byť práve osobné problémy súvisiace s rozvodom a Katarínou. „Takéto veci ako rozchod dokážu so športovcom zamávať. Podobné myšlienky narobia šarapatu. Určite to máte vzadu v hlave, keď sedíte v sedle. Dostať to stade von je potom poriadne náročné,“ povedal pre Nový Čas bývalý cyklista Ján Svorada.

V Saganovom prípade zrejme nastala situácia, že sa snažil zahnať zlé myšlienky príliš veľkými tréningovými dávkami. To bolo z dlhodobého hľadiska kontraproduktívne. Svoj jarný kalendár si nahustil tak, až to nakoniec sám nezvládol a rozhodol sa predčasne skončiť a odísť do Monaka. Záverečné preteky Liège–Bastogne - Liège, ktoré sú na programe dnes, tak neabsolvuje.