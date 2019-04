Agáta Prachařová je po odchode manžela na pokraji zrútenia: Opúšťa ju ďalší dôležitý človek

Bude na všetko sama! Po odchode manžela Jakuba Prachařa ju opúšťa ďalší dôležitý človek.

Česká moderátorka a modelka Agáta Prachařová prežíva mimoriadne ťažké obdobie. Po podozreniach, že ju jej manžel mal podvádzať so slovenskou herečkou Dianou Mórovou, sa moderátor Jakub Prachař odsťahoval z ich spoločného domu. Na svojho syna Kryšpína (7) a ich dcérku Miu (1,5) tak zostala sama.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Oporou v ťažkých chvíľach jej bola mama, herečka Veronika Žilková. Tá priletela do Česka z Izraela len na sviatky a onedlho odlieta naspäť. "Mama v nedeľu letí späť do Izraela a už teraz sa desím toho, že tu zostanem sama. Snažím sa pred deťmi neplakať, ale keď som sama, tak na mňa všetko padá, je to ťažké. Našťastie mám kamarátku opatrovateľku, ktorá u mňa v nedeľu bude," zverila sa českému Blesku.