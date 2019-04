Útly Cam Atkinson z Columbusu provokuje: Hrať proti Chárovi vôbec nie je také ťažké

Columbus Blue Jackets utrpel v play off severoamerickej NHL prvú prehru práve proti Chárovmu Bostonu. Ani to však neodradilo drobného Atkinsona od provokácie nášho obrancu.

Nervozita by sa dala krájať, emócie a provokovanie badať zo strán oboch táborov. Aj takto sa snažia hráči NHL bojovať v play off a dostať sa "do hláv" svojich sokov.

Najnovšie sa o podobný kúsok snaží krídlo z Columbusu, Cam Atkinson, ktorý vyhlásil, že hrať proti Zdenovi Chárovi vôbec nie je také zlé. „Myslím si, že mám výhodu, pretože je pre neho ľahké nechať sa vylúčiť pri menšom hráčovi, ktorý sa okolo neho pohybuje a z blízkosti dobiedza. Má dlhú hokejku,“ pre Ottawa Sun vyhlásil Atkinson.

Vtipné je, že hráč Columbusu nepatrí k najvýšším v lige, meria iba 173 cm, čo je viac ako 30 cm menej ako slovenský obor. Na fyzickú prevahu sa Atkinson snažil pre spomínaný plátok reagovať vtipne: „Samozrejme, keď vás uchopí, tak to nie je zábava, ale musíte to využívať vo svoj prospech.“

Uvidíme, kto sa bude radovať po najbližšom zápase, ktorý sa odohrá už túto noc v Bostone, ktorý vedie 1:0 na zápasy.