Ministerka školstva nechce politiku na školách: Deti majú vychovávať rodičia

Ministerka školstva Martina Lubyová sa na stretnutí s riaditeľmi základných škôl dohodli, že politika na pôdu škôl nepatrí a škola má byť apolitická.

Za výchovu a vzdelávanie našich detí zodpovedajú v prvom rade rodičia, ktorí vkladajú svoju dôveru za výchovu svojich detí škole a učiteľom. "Hovorím to už roky, že politici, rôzni aktivisti nepatria do škôl a už vôbec nie počas vyučovacích hodín. Posledné veci, ktoré sa udiali na našich školách, či už žiak Hodál, politici medzi žiakmi, no a neslávne slávne štvrtkové tematické dni na jednej z bratislavských škôl mi dávajú za pravdu, ktorú potvrdzujú nielen rodičia detí zo spomenutých škôl, ale aj široká verejnosť," uviedla poslankyňa a podpredsedníčka SNS Eva Smolíková.

Posledná aktivita, vraj z radov žiakov, kde sa majú prezliekať na opačné pohlavie už silno zaváňa niečím, čo sa derie z agendy LGBTI. "Rozumiem, nie všetci sme konzervatívni, nie každý má také rovnaké hodnoty aké ich mám ja. Podotýkam, že si vážim každého jedného človeka, či je hetero alebo inak sexuálne zameraný. Čo však odmietam a budem aj naďalej, je toto ovplyvňovanie detí na školách s tým, že veď je to v poriadku a robme tieto aktivity ako normálne bežné veci. Jednak tým nepomáhame deťom, ktoré sú skutočne inak orientované a nemajú potrebu sa na verejnosti takto "meniť", ale zneisťujeme aj mnohých, ktorým sú tieto aktivity proti srsti a prispôsobia sa len preto, aby neboli mimo "hlavný prúd", nech nie sú iní," povedala podpredsedníčka SNS.

"Na tieto deti kto vlastne myslí, keď prichádza s takýmito nápadmi? To fakt sa bojíme povedať nahlas, že toto nie je normálne? A radšej sa podvolíme a pritakávame, len nech si nás nikto nevšimne? Myslia tí, ktorí sú jediní so správnymi názormi na všetko, tí slušní, slobodní, progresívni na to, čo tieto ich rôzne aktivity a podpory na školách cez deti robia s ďalšími deťmi, ktorým je to nepríjemné a môže to narobiť chaos v hlave aj v duši?"

Vyjadrila svoje stanovisko ku GENDER propagande na školách poslankyňa Smolíková. S radosťou aj prijala informáciu, že pani ministerka sa začala touto témou zaoberať a na záver dodala: "Budem zvedavá hlavne ako rodič, čo rezort prinesie na riešenie týchto problémov. Verím, že tu sa väčšia časť spoločnosti v názorovom videní na výchovu detí stretáme."