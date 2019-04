Drsné video z Wrestlingu: Rozhodca si zlomil nohu priamo počas zápasu a pokračoval v počítaní

Wrestling by sa dal charakterizovať skôr ako šou než ako reálny bojový šport. Protagonisti sa málokedy skutočne zrania. V tomto prípade je však zranenie rozhodcu ozajstné!

Reakcie aktérov a rozhodcov sú vo wrestlingu často prehnané s cieľom spôsobiť senzáciu a potlesk v hľadisku. Diváci sú svedkami bolestných výkrikov pri akých koľvek dotykoch.

Scary news out of #NXT live event.

At tonight's #NXTlive event in #Omaha, referee #TomCastor suffered a broken leg during the main event between #VelveteenDream and #TylerBreeze.

Broke his leg and still went on with the show and counted out Tyler Breeze #NXTOmaha pic.twitter.com/Lx1YFLZVLp — Wrestling Backstage Report (@pwguru65) 26. apríla 2019

Do šou sú angažovaní aj rozhodcovia, ktorí majú povesť, že toho skutočne veľa nevydržia. Výnimkou je rozhodca Tom Castor, ktorý si počas duelu privodil zlomeninu nohy. Napriek vlastnému zraneniu zápas neprerušil, ale zvládol odpočítať víťazstvo jedného z zápasníkov.

That moment you realize your town is cursed. 2 leg injuries in 1 night #NXTOmaha pic.twitter.com/jz1RB8Ymyk — Michael Davis (@TheRealMikeD23) 26. apríla 2019

K súboju sa vyjadril aj druhý rozhodca zápasu, Drake Wuertz, ktorý prosí o podporu pre svojho kolegu.