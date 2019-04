Trump prišiel s novým návrhom jadrovej dohody: V Rusku ho ale nepovažujú za reálny

Návrh amerického prezidenta Donalda Trumpa na novú dohodu o obmedzení strategických zbraní, ktorá by popri USA a Rusku zahŕňala aj Čínu alebo ďalšie krajiny, nepovažuje hovorca ruského prezidenta Vladimíra Putina za reálny.

Na okraj pekinského summitu o projekte Hodvábnej cesty hovorca Dmitrij Peskov novinárom povedal, že zamýšľaný dohovor by ohrozil podstatu jadrového odstrašovania.

"Bolo by ideálne upratať celý svet od jadrových zbraní. Ale na druhej strane by sme prišli o faktor odstrašenie," povedal Peskov. "Majte na pamäti faktor odstrašenie, rovnováhu v odstrašenie," dodal ku zmysle jadrového arzenálu.

Trump tento rok v januári v posolstve o stave únie vyhlásil, že namiesto doterajšej zmluva START by bolo dobré dojednať novú zmluvu, ktorá by zahŕňala Čínu a ďalšie štáty.Môže byť síce predĺžená o päť rokov, ale Trump podľa televízie CNN chce radšej dojednať zmluvu novú, ktorý by zahŕňala aj zbrane nestrategickej povahy. Na návrhu už pracujú experti Bieleho domu, poznamenala televízia.tasr