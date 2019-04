Počet obetí po výbuchu metánu stále rastie: Explózia na Ukrajine si vyžiadala najmenej 13 mŕtvych

Najmenej 13 mŕtvych si podľa novej bilancie vyžiadala štvrtková explózia metánu v uhoľnej bani na východe Ukrajiny.

V sobotu o tom podľa agentúry DPA informovali úrady samozvanej Luhanskej ľudovej republiky, ktorú na Donbase vyhlásili separatisti. Počet obetí zrejme ešte vzrastie, pretože osud ďalších štyroch baníkov je stále neznámy.

V ukrajinskej bani vybuchol metán: Tragédia si vyžiadala 4 mŕtvych, ďalší sú nezvestní

Do záchrannej operácie boli povolaní aj banskí záchranári z Ruska. Do piatkového rána sa podarilo zo šachty vyniesť päť tiel, v sobotu potom úrady oznámili, že do piatkového večera boli nájdení traja mŕtvi a v sobotu skoro ráno ďalších päť.