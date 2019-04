Premiér Pellegrini prehovoril pred návštevou USA aj o situácii v Smere: Pravda o mojom vzťahu s Ficom

Slovenskej vláde šéfuje už vyše roka. Peter Pellegrini (43) sa do kresla premiéra dostal za dramatických okolností po vražde novinára a jeho snúbenice. V súčasnosti zo Smeru čoraz častejšie prenikajú informácie o blížiacom sa zápase o post lídra strany.

Na jej čele od vzniku neohrozene stál Robert Fico (54), ktorý sa však po masívnych protestoch prepadol aj v obľúbenosti slovenských politikov. V rozhovore pre Nový Čas Pellegrini opisuje aj to, či plánuje vnútrostranícky súboj o kreslo šéfa Smeru.

Čo budete rozoberať s prezidentom Trumpom?

Cesta sa deje aj pri príležitosti 30. výročia nežnej revolúcie a 15. výročia nášho členstva v NATO. Určite budeme hovoriť aj o plnení si svojich záväzkov členskej krajiny NATO, kde môžeme byť príkladom pre väčšie krajiny. Budeme hovoriť o vyzbrojovaní našej armády. V minulosti sme kúpili vrtuľníky Blackhawk, ktoré postupne prichádzajú, a témou bude aj nedávno uzavretý kontrakt na nákup stíhačiek F-16. Pre nás bude veľmi dôležité hovoriť aj o obchodných vzťahoch medzi EÚ a USA, keď Slovensko je piaty najväčší vývozca vozidiel do USA, preto zavedenie vysokých ciel by malo dosah na našu ekonomiku.

Po návšteve Fica u Obamu sme prijali väzňov z Guatánama, čo vyzeralo ako reciprocita za stretnutie. Plánuje sa niečo podobné aj teraz?

Nemyslím, že by predmetom nášho rokovania alebo v agende, ktorú máme na stole, mali byť dohody o nejakých protislužbách, ktoré by sme si mali urobiť. Skôr naopak - stretnem sa aj s veľkými americkými firmami, ktoré sú aktívne na Slovensku. Medzi nimi bude aj výrobca stíhačiek Lockheed Martin, s ktorým by som chcel dohodnúť, aby sa časť peňazí, ktoré sme za stroje zaplatili, vrátila k nám domov vo forme spolupráce so slovenskými firmami.

Nie je predmetom stretnutia aj schválenie zmluvy s Američanmi o 105 miliónoch dolárov, ktoré by mali investovať do slovenských skladov?

Predpokladám, že sa nás americká strana na to bude pýtať, ale nemyslím, že počas našej návštevy sa čokoľvek uzavrie. Skôr si budeme môcť priamo vysvetliť niektoré nedorozumenia, ktoré sú predmetom veľkej diskusie, a vyslať signál, ako to s tou zmluvou v skutočnosti je. Chcem garantovať, že z tohto titulu nebude Slovensku nič hroziť.

V poslednom čase ste sa preslávili výrokom, že keby ste mali väčšiu moc, tak by ste spravili na Slovensku také harakiri, že by sme len pozerali.

Áno, nemyslel som harakiri v zmysle samovraždy ako ten klasický rituál, ale skôr som chcel povedať, že by nastala veľká trma-vrma. Netreba to brať doslovne. (úsmev) Chcel som poukázať na to, že vidím nemohúcnosť niektorých úradov, akoby neochotu riešiť drobné veci, na ktorých veľmi záleží. Mňa ide šľak trafiť, keď vidím takúto nedbanlivosť alebo lenivosť ľudí, a stačilo by, keby sa len viac starali o veci, za ktoré sú zodpovední.

V tejto súvislosti ste povedali aj to, že nemáte dostatočnú moc. Kto má teda v krajine väčšiu moc ako premiér?

V zmysle reálnych skutočností asi nikto. Skôr som to myslel v tom, že všetky veci sa nedajú riešiť mojím autonómnym rozhodnutím. Musíme si uvedomiť, že každý ministerský kolega má svoju predstavu. Rezortizmus, čiže to, že každý minister si chráni to svoje políčko, tak to je pliaga tejto krajiny. Toto sa snažím zmeniť, a preto, keby som mal tú moc, vykonám tie veci bez toho, aby sme míňali energiu a čas na dlhé diskusie. Tým, že sa nevedia dohodnúť, sa veci odkladajú namiesto toho, aby sa riešili. Ak chceme urobiť poriadky v oblastiach, ktoré sú dlhodobo zanedbávané, tak si to bude vyžadovať tvrdší prístup.

Podobnú rétoriku o tvrdších riešeniach má aj Andrej Danko, ktorý hovorí o tvrdej ruke a orbanizácii Slovenska. Tento prístup preferujete aj vy?

V mojom prípade absolútne nie. Nechcem sa prirovnávať k orbanizácii, to vôbec nie. Skôr musí platiť, že ak raz úlohu niekto dostane a má tam konkrétny termín, tak ju v najlepšej kvalite musí dodať, a nie, že sa nestihne termín a nič sa nedeje. Nikomu sa nič nestane a všetci si spokojne sedia na svojich stoličkách. Zaostávame v tom, že netrestáme tých, ktorí na štátnej úrovni svoju prácu flákajú.

Z predchádzajúcich vyjadrení vyplýva, že chcete zoštíhliť počet ministerstiev na Slovensku.

Áno. Myslím si, že vytvárať na každý jeden problém nové ministerstvo je nesprávna cesta. Priveľa rezortov nie je dobré pre krajinu. Nie bohapusto zosekať ministerstvá, ale pospájať ich. Napríklad, prečo by nemohol existovať rezort pre starostlivosť o človeka, ktorý by od narodenia až po starobu riešil celý váš životný cyklus? Už nemôžeme fungovať ako posledných 25 rokov, že máme 15 ministrov a keď je koalícia väčšia, tak aby mal každý stoličku, tak sa nejaké ministerstvo prihodí, aby bol každý spokojný.

Dočkáme sa niečoho takého do volieb?

To nie. Sú to veľké zásahy, ktoré si vyžadujú zmeny zákonov, ale ja by som s niečím takým chcel ísť v rámci budúcich volieb, že takto by mal byť riadený štát moderným spôsobom.

Koalícia prechádza pravidelne krízami. Ako to je v súčasnosti, keď sa tento týždeň ani neuskutočnila koaličná rada?

Mrzí ma, že sa vytvára taká nálada, že sa niečo dramatické stalo. Ja som bol s predsedom SNS v predvečer plánovanej koaličnej rady, s Robertom Ficom ráno v ten deň. Potom počas rokovania som dostal informáciu, že z technických dôvodov sa nepodarí dostať naraz za jeden stôl všetkých troch predsedov strán. Momentálne neevidujem významné napätie v koalícii.

Aký je váš vzťah s Robertom Ficom?

Ja som v Smere od roku 2000, čiže ho poznám takmer 20 rokov. Vždy sme mali korektné vzťahy a my sme sa nikdy nedostali do nejakého vážneho konfliktu, že by sme mali za sebou hádku. Ani ja a ani on nie sme typy, ktoré by explodovali a hulákali po sebe. Vždy to boli diskusie založené na argumentoch a my sa navzájom rešpektujeme. Vieme otvorene hovoriť o všetkých veciach. Naposledy sme sa stretli na hodinových raňajkách, kde sme prechádzali všetky témy od osobných až po stranícke. Chcem vyvrátiť domnienky, že je medzi nami extrémna vojna.

Rozprávali ste sa aj o tom, ako je na tom so sťahovaním z Bonaparte?

Rozprávali sme sa o tom veľmi otvorene a môžem potvrdiť, že veľmi intenzívne hľadá svoje nové bývanie.

Má už niečo nájdené?

Mal vo výhľade niekoľko lokalít, na ktoré sa chcel osobne pozrieť, neviem či tak už urobil, ale je to pre neho téma, ktorú chce vyriešiť.

Vám neprekáža, že ho k tomu sťahovaniu musel donútiť až štát tým, že byt vzal odsúdenému podnikateľovi?

Mrzí ma, že sa mu tú bytovú otázku nepodarilo vyriešiť skôr.

Naposledy sa o ňom hovorilo, keď ďakoval kotlebovcom za hlasovanie o dôchodkovom strope. Vy ste s týmto krokom stotožnený?

Ja budem robiť všetko preto, aby Smer nevstúpil do žiadnej koalície s kotlebovcami. Naše videnie sveta je diametrálne odlišné. To je postoj aj Smeru. Ďakovanie beriem skôr ako jednorazovú reakciu na náš zákon, ktorým sme chceli vyhovieť žiadosti veľkého množstva ľudí a podporilo ho široké spektrum politických strán. Zrejme by však stačilo poďakovať všetkým poslancom Národnej rady, ktorí zahlasovali bez toho aby sme ich menovali.