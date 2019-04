Škandál so znečistenou ropou z Ruska: Tankovali Slováci nekvalitné palivo?

Z Ruska k nám prúdila nekvalitná ropa. Po prevalení škandálu zastavilo dodávky po Bielorusku, Poľsku a Nemecku aj Slovensko. Čierne zlato totiž prekračovalo hladiny organického chlóru, a to niekoľkonásobne.

Transpetrol po námietkach rafinérky nebude odoberať strategickú surovinu až do prijatia adekvátnych opatrení. Nový Čas u odborníkov zisťoval, ako k znečisteniu ropy došlo a čo to znamená pre konečného spotrebiteľa. Na fakt, že cez ropovod Družba prúdi nekvalitná ropa, upozorňovali Bielorusi už pred niekoľkými dňami. Transpetrol prestal s dodávkou v momente, keď rafinérka Slovnaft odmietla strategickú surovinu prevziať.

„Spoločnosť Transpetrol pristúpila s okamžitou platnosťou k technickej odstávke ropovodu medzi SR a Ukrajinou až do vyriešenia vzniknutej situácie a prijatia adekvátnych opatrení na úpravu parametrov prepravovanej ropy,“ vyhlásil Transpetrol. Problémom sa stalo znečistenie ropy. Agentúra Reuters informovala, že hladiny organického chlóru dosahujú až 150 – 330 častíc na jeden milión (ppm). Maximálna norma je desať ppm, obyčajne však 1 až 3 ppm.

Ako došlo k znečisteniu

Otázkou zostáva, ako sa organické chloridy do ropy vôbec dostali, podľa odborníka ju totiž neobsahuje. „Môžu sa tam dostať nedodržiavaním technologických postupov alebo náhodou pri čistení zariadení, ako sú čerpadlá, turbíny, nádrže, ktoré sa robia chlórovými rozpúšťadlami,“ vysvetľuje Pavol Hudec z Ústavu organickej chémie a petrochémie STU.

Ropa ale prechádza viacerými stupňami spracovania, takže by sa látka rozložila v rafinériách. Tam by však mohla spôsobiť koróziu na zariadeniach. K niečomu podobnému došlo nedávno v Bielorusku. To teraz žiada Moskvu o kompenzácie vo výške až sto miliónov dolárov.

Slovensko až do vyriešenia situácie bude čerpať a spracovávať ropu zo svojich zásob, ktoré má na viac ako 90 dní. Rusko zatiaľ verí, že sa mu podarí vyriešiť problém čo najskôr - v pláne to má už začiatkom budúceho týždňa. Slovnaft hovorí, že situácia nemá vplyv na kvalitu palív na čerpacích staniciach.

Kvôli kontaminácii ruskej ropy a problémom s tým spojeným sa však zvyšujú ceny tejto suroviny vo svete. Po prvýkrát sa tak tento rok dostala nad 75 dolárov za barel. V poslednom čase dochádza aj k zdražovaniu benzínu a nafty na Slovensku. „V raste ju podporovali správy o nečakanom poklese amerických zásob ropy,“ uviedla analytička Poštovej banky Jana Glasová. „Pohonné hmoty sa na Slovensku budú v prvej polovici mája naďalej zdražovať. Rast cien by mal byť na úrovni 2 až 3 centov za liter,“ doplnil analytik Boris Tomčiak.

Ako tečie ropa z Ruska

Ide o najdlhší ropovod na svete. Družba v preklade z ruštiny znamená priateľstvo. Ropovod začína v ruskej Samare a jeho severná vetva vedie cez Bielorusko a Poľsko do Nemecka. Južná vetva transportuje čierne zlato cez Ukrajinu, Maďarsko a Slovensko do Česka. Ropa prejde trasu dlhú vyše 4 000 km z ruskej volgo-uralskej a západosibírskej panvy, ako aj z ropných polí v Kazachstane.

Hlavným účelom ropovodu bolo zásobovať ropou socialistické štáty, čím ich spravil de facto ekonomicky závislými od ZSSR. Je využívaný dodnes a Rusko ním stále dodáva veľké množstvo ropy do Európy. Jeho stavba sa začala v roku 1960, dokončený bol v októbri roku 1964.

Vodiči nekvalitné palivá nedostanú

Jozef Mikulec, Výskumný ústav pre ropu a uhľovodíkové plyny

Jednou z látok, ktoré treba z ropy odstrániť, je aj chlór, ktorý si udržuje podobu vo forme soli, a tá sa zvyčajne odstráni už na ťažobnom poli. Pri výskyte organického chlorovodíka má problémy len rafinéria, kde sa takáto ropa dostane, musia sa robiť opatrenia a majú s tým náklady. V tomto prípade bol prekročený limit, ktorý je dohodnutý. Treba však povedať, že k spotrebiteľovi sa nekvalitné palivo nedostane.