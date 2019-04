Fanúšikovia hokeja sa majú načo tešiť: Najväčšie vychytávky MS v Košiciach

Fanúšikom hokeja pripravili pekné atrakcie. Okrem špeciálneho piva Lapačka sa návštevníci Košíc môžu zastaviť pri živých hokejových sochách alebo sa vydať na výlety do okolia Košíc. Dostať sa môžu na Spišský hrad, Zemplínsku šíravu či sa odviesť parným rušňom do Dobšinskej ľadovej jaskyne!

Organizátori si veľa sľubujú aj od vtipného anglicko-východniarskeho hokejového slovníka. Pre milovníkov populárneho športu pripravili aj zaujímavú súťaž. Môžu v nej vyhrať sledovanie zápasu na Spišskom hrade, kde budú mať skutočne kráľovský servis.

Hráčov stvárnia umelci zo svetoznámeho zoskupenia Big Names. Pôjde o postavy v reprezentačných dresoch všetkých 8 tímov, ktoré sa predstavia v Košiciach. Fanúšikovia sa s nimi stretnú popčas prvého hracieho víkendu vo fanzónach a v centre.

Špeciálny slovník

Lenka Vargová Jurková, riaditeľka organizácie Košice Región Turizmus, predstavuje ďalší darček - pamätný zábavný hokejový anglicko-východniarsky slovník, v ktorom sú zahrnuté podstatné frázy pre zahraničných turistov.

Tokajské víno s pukom

Pre MS pripravili aj kvalitné tokajské víno zabalené v pekných darčekových boxoch a pribalili k nemu aj pamätný puk.

Živé hokejové sochy

Slovník Anglicko - Východniarsky

Zaujímavé preklady

What is the score? - Jak bavia?

What is your favorite team? - A ti kemu trimeš paľce?

Hopefully, we can get some beers before the next period starts. - Takoj še ic postavic do radu, naj scihňeme das tri vipic.

Pivo lapačka

Otvoriť galériu Pivo Lapačka. Zdroj: kz Zlatistý mok uvarili podľa špeciálnej receptúry a vyrobili ho v rožňavskom pivovare ako limitovanú edíciu určenú pre MS. Dostávať ho budú ako uvítacie balíčky hostia v hoteloch, no kúpiť si ho môže aj verejnosť.

Kráľovská lóža na Spišskom hrade

Niekoľko šťastlivcov môže vyhrať a okúsiť sledovanie zápasov v objatí múrov stredovekého hradu, ktorý je pýchou celého Slovenska.

Výlety do jaskyne či pivovaru

Pod názvom Get inspired by Košice Region pripravilo mesto štyri zážitkové výlety – na Spišský Hrad, do pivovaru Kaltenecker, na Tokaj a do kúpeľov Thermal Šírava. Lákadlom je aj výlet Plnou parou za svetovým dedičstvom do najstaršej ľadovej arény v regióne - do Dobšinskej ľadovej jaskyne, kam potiahne súpravu parný rušeň Ventilovka z roku 1926.