Najsmutnejší zápas, Denis († 14) dal gól a o 6 minút umieral: Srdcervúce slová matky, ktorá syna oživovala na ihrisku

Futbalový klub v Skalici sa topí v slzách! Vo štvrtkovom majstrovskom zápase strelil Denis († 14) parádny gól. O pár minút tento talentovaný hráč padol na trávnik ako podťatý a nejavil známky života.

K bezvládnemu chlapčekovi okamžite utekala jeho mama Eliška, ktorá pracuje ako zdravotná sestra na anestéziológii a zo všetkých síl sa ho snažila oživiť. Napriek jej všemožnej snahe, ako aj úsiliu záchranárov a lekárov, Denis po prevoze do nemocnice skonal. Smrť tohto úžasného chlapca, skvelého futbalistu a dobrého žiaka hlboko zasiahla rodinu, trénerov, spoluhráčov, spolužiakov i celý klub MFK Skalica.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Eliška sledovala zápasy svojho syna Denisa pravidelne a bola naňho patrične hrdá. „Vo štvrtok sme boli pred zápasom na obede. Všetko bolo úplne v poriadku, Denisko sa vôbec nesťažoval, že by ho niečo bolelo alebo že by mal nejaké problémy,“ so slzami v očiach spomína nešťastná mama.

Boj o život na ihrisku

Denis vo štvrtok podvečer nastúpil na zápas proti Karlovej Vsi Bratislava. „Ešte mi pri obede povedal, že dnes vyhrajú a padnú štyri góly. Aj sa mu to splnilo. Práve môj syn strelil štvrtý gól,“ zadúša sa od plaču mama, ktorej v tej chvíli ani nenapadlo, že to bol jeho posledný gól v živote.

„Po tom góle hral ešte šesť minút a nič nenasvedčovalo tomu, že by sa malo niečo stať. Zrazu však môj synček spadol a zostal ležať na trávniku. Okamžite k nemu pribehli hráči, tréner a aj ja. Syn nedýchal, tak som ho začala okamžite oživovať a podarilo sa mi priviesť ho k vedomiu. Medzitým prišla sanitka, ktorá ho zobrala do nemocnice. Volali sme tam, aby boli už pripravení,“ hovorí o posledných minútach života svojho milovaného syna Eliška. Záchranári, ako aj lekári v skalickej nemocnici robili aj nemožné, aby Denisa udržali pri živote, no napriek obrovskej snahe sa im to nepodarilo...

Zronený otec

Smrť milovaného synčeka veľmi bolestivo zasiahla aj jeho otca Jána. „Napriek tomu, že sme s jeho mamou nežili spolu, mali sme striedavú starostlivosť a so synom som trávil veľa času. Boli sme spolu skoro v každodennom kontakte. Okrem toho, že bol skvelý futbalista, bol aj vášnivým rybárom. Pripravoval sa na prijímačky na polygrafickú školu v Bratislave. Vedel, že je to náročná škola, no veril si, že to zvládne,“ povedal nám pomedzi slzy plačúci otec, ktorý dodal: „Môj milovaný syn odišiel na lepší svet, ako je tento.“

Vyšetrenie u lekára

Až do osudného okamihu nemal Denis žiadne vážne zdravotné problémy. Práve naopak, bol vitálny a plný života. „Ešte v januári sme boli so synom na záťažovom teste, kde mu lekári urobili kompletné vyšetrenie. Bol úplne zdravý, nič mu nebolo. Neviem, čo sa stalo a momentálne čakáme na výsledky pitvy. Isté však je, že náš milovaný anjelik je v nebi, a verím, že nás bude strážiť,“ dodala nešťastná mama, ktorej súčasný manžel bol Denisovým trénerom.

Športovcov by mal vyšetriť kardiológ

Viliam Fischer, kardiochirurg

Pri takomto rýchlom úmrtí sú najpravdepodobnejšie dve príčiny, a to srdce alebo hlava. Z rôznych príčin nastane embólia a aneuryzma v mozgových cievach za určitých okolností praskne. Alebo išlo o nejaké neodhalené aj menšie poškodenie srdca. Príčinu by mala zistiť pitva. Ja už dlho hovorím, že každý športovec, ktorý ide do súťaže, by mal mať kardiologicky vyšetrené srdce. Okrem záťažového EKG aj echokardiografické vyšetrenie. Malo by sa to týkať aj detí. Zatiaľ sa u nás však robia iba bežné vyšetrenia.