Prvé slová Kramárovej exmanželky Nataše: O rozvode a novej žene mlčala z jedného dôvodu

Povedala, ako to je! Herec Maroš Kramár (60) je po dvadsiatich rokoch manželstva opäť slobodným mužom, keď sa nedávno rozviedol s právničkou Natašou Nikitinovou (51).

„Darček k šesťdesiatke“, ako Maroš nazval krach ich vzťahu, mu zrejme otvoril ďalšie dvere, keďže ho fotograf Nového Času odfotil v spoločnosti novej ženy, ktorou má byť jeho manažérka z divadla Ina Oravcová. S tou trávi herec čoraz viac času a spojiť ich mohla práve láska k divadlu. Jeho ex Nataša sa k rozvodu, exmanželovi a svokre, ktorá ju má v zuboch, nevyjadrovala, no urobila výnimku a pre Nový Čas exkluzívne prehovorila.

Kramár si po dvadsiatich rokoch vzťahu povedal zbohom so svojou manželkou Natašou, s ktorou má tri deti - Tamaru (18), Timura (17) a Marka (10). Napriek tomu, že dvojica v spoločnom vzťahu fungovala celé štvrťstoročie, ich rozvod trval len dvadsať minút. Samotný herec pritom dlho nesmútil a už pár dní nato si užíval spoločnosť brunetky, ktorá sa nápadne podobá na manažérku jeho divadla.

Nový Čas ich prichytil, ako spoločne v Kramárovom aute prichádzajú do jeho vily na brehu jazera, kam sa herec odsťahoval. Jeho bývalá žena Nataša na rozvod verejne nereagovala, nevyjadrila sa zatiaľ ani k Marošovej novej žene či k tvrdým slovám, ktoré na jej adresu chrlila jej bývalá svokra. Novému Času však nakoniec prezradila, čo alebo kto stojí za jej mlčanlivosťou.

„Nikto ma nekontaktoval, mala som pocit, že sa ma to celé netýka a na jednej strane mi to vyhovovalo,“ povedala nám Nataša, ktorá nechce ublížiť najmä svojim najbližším. Napriek tomu, že si musela vypočuť nelichotivé obvinenia zo strany exmanželovej rodiny, zostala s chladnou hlavou a jej prioritou zostávajú aj naďalej deti. „Naozaj, hlavne kvôli mojim deťom nemám vôbec potrebu a nechcem čokoľvek riešiť a komentovať,“ dodala na záver právnička.

Znova zamilovaný?

Práve ona pritom mala byť tou, kto žiadosť o rozvod podal, a je viac ako možné, že pohár jej trpezlivosti po rokoch už naozaj pretiekol. Už v minulosti sa totiž hercovo meno spájalo s niekoľkými hereckými kolegyňami. Jednou z nich bola Mara Lukama zo seriálu Ordinácia v ružovej záhrade a bližšie mal mať Kramár aj k Lucii Molnárovej. Ani tentoraz zrejme za novou známosťou nešiel ďaleko, lebo v poslednom čase trávi veľa času s mladou brunetkou, ktorá by mala dohliadať na riadenie jeho divadla.

Ako sa však zdá, sympatická Ina Marošovi pomáha, nielen čo sa týka práce, ale aj u neho doma. Dôkazom sú práve fotografie Nového Času, ktorý ju zachytil v luxusnej vile, ako upratuje. Keď sme sa herca pýtali, či má novú známosť, teda vzťah, nepoprel to. „To sú veci, ktoré prídu-neprídu, uvidíme, k tomu by som sa nevyjadroval, je to moje súkromie,“ odpovedal záhadne.

Oslava jubilea

Ako sa Kramár vyjadril, k svojej včerajšej šesťdesiatke dostal slobodu vo forme rozvodu. A, ako sa zdá, za sebou už má aj súkromnú oslavu. Na fotkách totiž pózuje s tortou a úsmevom na tvári a vyzerá to tak, že tajná párty sa odohrala práve v jeho divadle, ktoré má manažovať jeho známosť. Nie je preto vylúčené, že veľkolepé prekvapenie mala pod palcom práve jeho brunetka.