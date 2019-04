Sexi Nízlová to myslí s Lobotkom naozaj vážne: Stanka zoznámim s rodičmi!

Zamilovaní až po uši! Iba pred pár dňami sa na verejnosť dostali správy o tom, že úspešný slovenský futbalista v službách Celty Vigo Stanislav Lobotka (24) randí so sexi twiinskou Danielou Nízlovou (32).

Sympatická brunetka v rozhovore pre Nový Čas prehovorila o tom, ako sa spolu zoznámili, ale prezradila aj ďalšie šteklivé detaily z ich vzťahu.

„Celé je to pomerne čerstvé. Trvá to len pár týždňov, no celkovo sa poznáme z Trenčína už asi tri roky. Sem-tam sme si kamarátsky písali. Zrazu prišlo osobné stretnutie a bolo to. Také detaily, že koľko káv tomu predchádzalo, si nechám pre seba,“ povedala so smiechom Nízlová pre Nový Čas. „Sestra o nás vedela od začiatku, ona vie všetko hneď. Nápadníkov si však vzájomne neschvaľujeme. Srdcu sa nedá rozkázať. V tomto prípade to bolo skôr tak, že mi Veronika povedala, že mám ísť do toho,“ smiala sa sexi brunetka, ktorú na budúci týždeň čaká ďalšia milá povinnosť.

„Letíme celá rodinka do Španielska na sobotňajší zápas Viga s Barcelonou. Mama aj otec sa už veľmi tešia. Rodičia sa totiž so Stankom poznajú zatiaľ len tak neoficálne. Videli ho na videu, keď so mnou na diaľku telefonoval. Konečne ho spoznajú aj osobne! Ja sa s jeho rodičmi nepoznám zatiaľ ani virtuálne, ale vieme o sebe,“ dodala sympatická Daniela.

Je ochotná kvôli láske obetovať aj kariéru? „Som pripravená stráviť s ním v Španielsku aj dlhší čas. Viac-menej som tam už aj tak situovaná. Keď mám nejakú prácu na Slovensku, tak priletím. Tie lety sú 2 - 3 hodiny dlhé, takže sa to dá zvládnuť. Viem si to krásne zariadiť, aby som sa nemusela vzdať ani práce, ani vzťahu,“ uzavrela Nízlová.