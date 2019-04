Slováci majú poslednú šancu: Mladíkov sa pokúša zachrániť Šatan

Krok od priepasti. Slovenská hokejová reprezentácia do 18 rokov sa už dnes môže rozlúčiť s elitnou kategóriou MS, ak nezvládne druhý zápas o záchranu proti Švajčiarsku.

V prvom prehrala 1:4 a nepomohla im ani prítomnosť generálneho manažéra Mira Šatana (44).

Kým pred dvoma rokmi na domácom svetovom šampionáte osemnástka na čele s kapitánom Martinom Fehérvárym vyvolala dobrými výkonmi hokejový ošiaľ medzi fanúšikmi, teraz vo Švédsku kráča od prehry k prehre. Tím vedení bývalými úspešnými hráčmi, ako Viliam Čacho, Richard Kapuš či Rastislav Staňa nezvládol ani prvý zápas o záchranu proti Švajčiarom a ak prehrá aj dnes, vypadne o kategóriu nižšie.

Nakopnúť sa ho nepodarilo ani generálnemu manažérovi reprezentácií Miroslavovi Šatanovi, ktorý podľa našich informácií práve pred štvrtkovým duelom priletel do Škandinávie.

„Mrzí nás to, pretože súper to bol hrateľný a mohli sme to zvládnuť,“ priznal hlavný tréner Čacho. „Máme ešte viac nôž na krku ako doteraz. Už neberieme nič iné ako víťazstvo,“ doplnil útočník Michal Mrázik. Druhý zápas sa hrá dnes o 19.30 hod., prípadný tretí zajtra o 15.30 hod. Práve osemnástka je doteraz jedinou reprezentáciou Slovenska v ére jeho samostatnosti, ktorá už z elitnej kategórie majstrovstiev sveta vypadla. Stalo sa tak v apríli 2011, teda tiež pred domácim svetovým šampionátom mužov v Bratislave a Košiciach. Už o rok neskôr si však vybojovala postup späť do elitnej kategórie.