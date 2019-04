Prachař zbabelo utiekol od rodiny: Agáta priliala olej do ohňa a vykašlala sa na manželov zákaz

Mal poriadne naponáhlo! Český moderátor a herec Jakub Prachař (35) využil prvú možnú šancu, aby unikol z domu, kde doteraz býval s manželkou Agátou Prachařovou (33) a deťmi.

Manželstvo prominentného párika však prechádza poriadnym zemetrasením. Prachař preto neváhal vysťahovať sa z rodinného sídla, ktoré staval vlastnými rukami. Svoju ruku, či skôr labku k dielu mala priložiť aj fenka Bonnie, ktorú si Agáta zaobstarala aj napriek zákazu svojho manžela. Najnovším prejavom vzťahovej krízy sú sťahovacie manévre.

Jakub počkal, kým jeho polovička odíde na akciu svojho zamestnávateľa, vlietol do domu a počas pätnástich minút si zbalil svoje veci. „Jakub presne vedel, kedy nebude doma a nebude sa musieť so svojou ženou stretnúť,“ prezradil Blesku zdroj. Na úteku z vily sa pritom iba tesne minul so svokrou Veronikou Žilkovou, ktorá sa práve vracala domov s vnučkou Miou. Kryšpína, ktorého má Agáta z bývalého vzťahu, v tom čase opatrovateľka odniesla na futbal.

Jakub sa týmito manévrami podľa všetkého chcel vyhnúť domácemu dusnu, ktoré sa dá už dlhšiu dobu krájať. Prachař odišiel minulý týždeň s kamarátmi do Londýna na futbal, s manželkou odvtedy nekomunikuje a nezaujíma sa ani o deti. „Jakub je na Agátu veľmi nahnevaný a nikto poriadne nevie, prečo. Už to trvá nejaký ten čas. Podľa všetkého tam nebol konkrétny dôvod, prečo od nej odišiel. Pravdepodobne mal všetkého tak nejako dosť,“ povedal o okolnostiach rozchodu Prachařov kamarát.

Olej do ohňa prilialo aj Agátino rozhodnutie zaobstarať si fenku Bonnie, hoci pán domu to výslovne zakazoval. O hotový požiar sa však postarali esemesky o Prachařovom romániku s herečkou Dianou Mórovou, ktoré prišli Agáte. Mórová sa pre Extra bránila tvrdením, že spolu nič nemali a rozumejú si len v práci. Prachařova manželka spomínané esemesky zverejnila aj na internete, zatiaľ čo jej manžel sa zabával s kamarátmi na chalupe v horách.