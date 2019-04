Protest za budúcnosť klímy v Bratislave: Študenti upozorňujú na vážne environmentálne problémy

Žiaci a študenti v piatok v Bratislave protestujú za budúcnosť klímy.

Protest je súčasťou takzvaného Akčného dňa 2019, ktorý vznikol ako spoločná iniciatíva viacerých hnutí a organizácií mladých ľudí zaoberajúcich sa environmentálnymi problémami. Ako na tlačovej konferencii uviedli organizátori protestu, hlavným cieľom týchto aktivít je upozorniť na potrebu systémových zmien v oblasti klímy. Zároveň poukazujú na fakt, že v mene záchrany planéty sa ľudia organizujú po celom svete, pričom ich cieľom je, aby zodpovední ľudia pri moci začali unáhlene konať v súvislosti s nutnosťou zmierniť dopady už teraz nastávajúceho environmentálneho kolapsu. Slovensko by preto podľa organizátorov nemalo byť výnimkou a malo by brať tému zmeny klímy dostatočne vážne s dôrazom na ľudskú spoločnosť i okolitý svet.



Organizátori protestu vysvetľujú, že „slovenskí politici a političky nevnímajú zmiernenie dopadov klimatickej krízy ako svoju hlavnú prioritu, médiá jej pokrývaniu nevenujú dostatočne veľa priestoru a ani široká verejnosť si neuvedomuje jej závažnosť a potrebu systémových zmien“. Ako ďalej uvádzajú, práve preto sa rozhodli v dnešný deň zobrať veci do vlastných rúk. „Bojujeme za ukončenie živočíšnej výroby, opustenie fosílnych palív a prechod na obnoviteľné zdroje a klimatickú spravodlivosť. Naším spoločným cieľom je záchrana Zeme a spoločnosť, ktorej hlavnou prioritou nie je ekonomický rast, ale udržateľný spôsob života pre všetkých. Spoločne zdieľame myšlienku, že iný svet je možný,“ dodávajú aktivisti. Zároveň zdôrazňujú, že s podobnými aktivitami neprestanú, kým sa z tejto témy nestane politická priorita.



Protest za budúcnosť klímy je súčasťou takzvaného Akčného dňa 2019, na ktorého príprave sa spolupodieľali hnutia Fridays For Future Bratislava, Bod Obratu, Climate Save Slovakia a Critical Mass. Dnešný deň sa začal štrajkom študentov základných a stredných škôl, následne pokračuje na akademickej pôde interdisciplinárnym študentským fórom s rôznymi odborníkmi a zakončený bude protestným zhromaždením vysokoškolákov, ktoré sa začína o 17:30 na námestí SNP a protestujúci budú pochodovať k budove Úradu vlády SR.



Slovenská mládež už protestovala 15. marca v štyroch slovenských mestách, aby sa formou štrajku vyslovila za klimatickú spravodlivosť pre budúce generácie. V daný deň bolo po celom svete zvolaných takmer 950 protestov v 40 krajinách.