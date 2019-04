Skonal údajný podtatranský boss Ondrej Žemba († 64): Striehol naňho vrah, zabil ho až infarkt

Náhla smrť! Zomrel muž, ktorého označovali za bossa mafie v Poprade. Ondrej Žemba († 64) dostal masívny infarkt v jednom zo svojich domov pod Tatrami a nedokázali mu už pomôcť ani lekári.

Žembu v minulosti spájali s dvoma mafiánskymi vraždami, pričom na neho prstom ukázal sám Mikuláš Černák a spomenul to aj vo svojej knihe. Ani z jednej však nebol obvinený. Obeťou vraždy sa mal v roku 1999 stať aj on, ale nájomný vrah si to rozmyslel a informoval o tom políciu. Ondrej Žemba († 64) žil posledné roky na striedačku v Chorvátsku na ostrove Brač, kde mal luxusnú vilu, a pod Tatrami. Kedysi ho prezývali aj Pán Tatier.

Podľa zdroja Nového Času bývalý majster Československa v kulturistike trpel viacerými zdravotnými problémami.V minulosti ho spájali s dvoma vraždami mafiánov. Vypočúvali ho v prípade likvidácie košického bossa Róberta Holuba aj Petra Steinhübela, alias Žaluďa. Žemba tvrdil, že so žiadnymi vraždami nemá nič spoločné.

Ani z jednej nebol obvinený. Vraždu Holuba si mal objednať u Mikuláša Černáka, motívom mali byť po­dľa banskobystrického mafiánskeho bossa nezhody medzi nimi. „Žemba mi na našom spoločnom stretnutí predniesol požiadavku na odstránenie Róberta Holuba. Povedal, že keby sa tá likvidácia urobila, vie vybaviť z toho slušne na kávu,“ napísal vo svojej knihe Prečo som prelomil mlčanie Mikuláš Černák s tým, že v tej dobe slušne na kávu znamenalo aj niekoľko miliónov slovenských korún.

Žemba však tieto tvrdenia poprel. „Ako som si ja mohol objednať vraždu Holuba, keď on bol s Holubom jedna ruka? To je, ako keby som vám povedal, že ,zrobte‘ svojho kolegu," povedal v rozhovore pre Plus 7 dní.

Žemba ako niekoľkonásobný kulturistický šampión Československa bol v 80. rokoch na viacerých majstrovstvách sveta, neskôr bol aj reprezentačným trénerom našich kulturistov. Okrem toho figuroval aj v Tatravagónke Poprad. Jej generálnym riaditeľom bol Peter Steinhübel. Po jeho záhadnej vražde 4. augusta 1999 ju v roku 2001 ovládol Žemba. Na čele oceliarskeho gigantu ako spolumajiteľ a šéf dozornej rady bol až do roku 2006, o akcie Tatravagónky prišiel v exekúcii.