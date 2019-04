Hviezda Oteckov Fašiang si užil meniny vo veľkom štýle: Romantická oslava v Slovinsku

Meniny pri mori! Fešný herec Marek Fašiang (33) vo štvrtok oslavoval vo veľkom štýle. So svojou sexi priateľkou Terezou Bizíkovou (20) si totiž užívajú krásne prostredie slovinského mesta Portorož, kam sa vybral za oddychom a užiť si svoj sviatok.

Fašiang žiari šťastím. Minulý rok v lete mu totiž skončila v náručí atraktívna modelka Tereza Bizíková a od tej doby sa zaľúbenci od seba nepohli.

Sympatický herec chodí do spoločnosti ruka v ruke s kráskou a všetkým je jasné, že obaja sú do seba šialene zaľúbení. Seriálový tatušo mal vo štvrtok sviatok a so svojou drahou tak odcestovali k neďalekému moru.

„Takto si predstavujem oslavu menín v Portoroži v Slovinsku,“ pochválil sa vo videu na svojom profile na sociálnej sieti herec. Ten si dokonca vychutnal aj plávanie v ešte nie príliš teplom Jadranskom mori. Isté však je, že kým na Slovensku sa dvojica nevyhne zvedavým očiam ľudí, práve v Slovinsku majú pokoj a môžu si vychutnať dlhé romatické prechádzky po pobreží.

Párik si doprial aj fľašku šumivého vína na terase a k tomu mali ako bonus rozprávkový výhľad na more. O Fašiangovi je známe, že sa mu darí nielen v súkromnej, ale aj v pracovnej oblasti. Okrem hviezdneho účinkovania v markizáckom seriáli Oteckovia totiž úspešne podniká s kaviarňami a lekárňami. Takéto výlety či dovolenky by tak nemali byť preňho z finančnej stránky žiadny problém.