Zmiznutie Zuzany: Prokurátor navrhol muža obvineného z únosu vziať do väzby

Prokurátor Okresnej prokuratúry v Michalovciach v piatok podal návrh na vzatie obvineného Stanislava L., ktorý je stíhaný za obzvlášť závažný zločin vydieračského únosu v štádiu pokusu, nedovoleného ozbrojovania a poškodzovania cudzej veci, do väzby. Informoval o tom hovorca Krajskej prokuratúry Košice Milan Filičko.

"Obvinený sa v stredu (24. 4.) na ceste medzi obcami Palín a Senné zmocnil Zuzany E. tak, že zablokoval jej vozidlo svojím autom, potom vystrelil jedenkrát do priestoru vodiča, vyzval poškodenú k vystúpeniu z vozidla. Nasadil jej kovové putá a neskôr ju pripútal k radiátoru v rodinnom dome v obci Dúbravka. Potom ju pripútanú v aute držal do večerných hodín, čím si chcel zabezpečiť prítomnosť jej manžela," ozrejmil hovorca.

Návrh na vzatie do väzby odôvodnil prokurátor podľa jeho ďalších slov obavou, že na slobode by ušiel, a tiež, že by pokračoval v trestnej činnosti. Spomenul, že obvinený bol doposiaľ päťkrát súdne trestaný, naposledy pre zločin nedovoleného ozbrojovania, za čo mu bol v roku 2014 uložený podmienečný trest odňatia slobody.

O prípade ešte v stredu v noci informovala polícia na sociálnej sieti. Zviazanú a unesenú ženu vtedy podľa zverejnených informácií zachránili policajti, ktorým pri zásahu pomohli aj služobné psy.