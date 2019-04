Říhu už prepustili z nemocnice: Proti Slovákom ale na striedačke nebude!

Trénera českej hokejovej reprezentácie Miloša Říhu (60) prepustili z nitrianskej nemocnice.

Piatkový tréning však sledoval v civile a večer bude chýbať na českej striedačke v dueli Euro Hockey Challenge so Slovenskom v Trenčíne (18.00). Informoval o tom portál idnes.cz.

Říhu hospitalizovali vo štvrtok pre nešpecifikované zdravotné problémy. Hovorca českého tímu pôvodne avizoval dvojdňový pobyt v nemocnici. "Dnes do Trenčína nepôjdem a budem sledovať zápas v televízii. V sobotňajšom dueli s Nitrou však už určite budem stáť na striedačke. Už ma nečakajú žiadne kontrolné vyšetrenia," uviedol pre české médiá Říha, ktorý už dal pokyny svojim asistentom.

"Robert Reichel a Karel Mlejnek vedia, čo majú robiť. Nechám to na nich, nebudem na telefóne, ale zúčastnil som sa na dnešnej porade na úvodný zápas so Slovenskom. Bude to sviatok hokeja. Slováci to berú dosť prestížne a ja sa na ten duel veľmi teším. Verím, že chalani sa predvedú v čo najlepšom svetle," dodal český kormidelník.