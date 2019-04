Čitateľka ostala stáť pred priecestím, to čo nakrútila, vás vytočí do nepríčetna: Vodiči sú fakt nepoučiteľní!

Je jedno koľko nešťastí sa stane na vlakových priecestiach, niektorí vodiči, akoby mali klapky na očiach a ušiach a veselo riskujú ďalej.

Do redakcie sa nám ozvala pobúrená čitateľka, ktorá zastala pred vlakovým priecestím v Kvetoslavove. To, čo sa jej tam podarilo nakrútiť na prednú kameru v aute, však rozhodne nečakala. Hoci zvukové signály naznačovali, že bude po koľajniciach prechádzať vlak, a autá stáli v rade pred priecestím, niektorí vodiči veselo prešli cez priecestie na poslednú chvíľu. Čitateľke Nikole sa podarilo zachytiť jedného, no podľa jej slov ich bolo viac.

Na videu je vidieť, že na priecestí chýbajú závory a hoci to na záberoch nie je rozpoznateľné, Nikola nám doplnila, že blikali červené svetlá. Ako je vidieť, za niekoľko sekundový náskok niekomu stojí riskovať život.