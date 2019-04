Títo experti vyhrali v lotérii 4 milióny: Po tom, čo sa o nich zistilo, môžu na bohatstvo zabudnúť

Mark Goodram (36) a Jon-Ross Watson (31) si kúpili stierací žreb britskej národnej lotérie.

Usmialo sa na nich šťastie a "zotreli" si neuveriteľnú výhru 4 milióny libier (4,62 milióna eur). Dvojica potom štyri dni oslavovala, pila šampanské a koktejly. Nezamestnaní muži sa denníku The Sun chválili so svojimi plánmi. ,,Budem si kupovať luxusné nehnuteľnosti a hýčkať sa," povedal Goodram. Tešil sa aj jeho parťák Watson: ,,Pôjdem na plavbu po Karibiku, potom do Las Vegas. Ale najprv si musím vybaviť pas."

Lenže muži sa tešili predčasne. Prevádzkovatelia lotérie totiž zistili, že žiaden z nich nemá v banke účet, hoci žreb platili kartou. Podľa všetkého zaplatili ukradnutou debetnou kartou. Snažili sa to zahovoriť tým, že dali kamarátovi 10 libier, aby im žreb kúpil, ale nevedeli povedať, ako sa kamarát ,,John" volal priezviskom či kde býva, a vraj sa ,,vyparil niekde na sever".

Vedenie lotérie tak dvojici rozprávkovú sumu vyplatiť odmieta. Vysvitlo, že sú už roky na zozname kriminálnikov v meste Bolton. Watson má na krku viacero obvinení z bankových podvodov, Goodram bol za kriminálnu činnosť odsúdený až 22-krát.