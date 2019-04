Dočkal sa: David Musuľbes si prevzal striebro z OH 2008 v Pekingu

Niekdajší slovenský reprezentant v zápasení David Musuľbes (46) si v piatok predpoludním v Bratislave prevzal striebornú medailu z OH 2008 v Pekingu.

Už 46-ročný rodák z ruského Vladikavkazu pôvodne získal bronz, no po pozitívnom dopingovom náleze víťaza pekinskej voľnoštýliarskej súťaže do 120 kg Uzbeka Artura Tajmazova z roku 2017 sa posunul o jednu priečku nahor. Musuľbes ešte ako reprezentant Ruska získal aj zlato na OH 2000 v Sydney v hmotnostnej kategórií do 130 kg.

Pekinskú bronzovú medailu Musuľbes odovzdal už skôr, striebro si prevzal až teraz od členky Medzinárodného olympijského výboru (MOV) Danky Bartekovej a prezidenta Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) Antona Siekela. Barteková cenný kov dostala od prezidenta MOV Thomasa Bacha ešte začiatkom apríla. Musuľbesovi odovzdali medailu v piatok počas 56. valného zhromaždenia SOŠV.