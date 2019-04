Kamilla sa tešila na rande s priateľom v kine: Pokyny, ktorými sa má počas filmu riadiť, sú hitom

Husté! Muž poslal svojej priateľke jasné inštrukcie, ako sa má počas premietania filmu správať.

Do kín práve dorazila novinka zo série Avengers: Endgame, ktorej sa už fanúšikovia marveloviek nevedeli dočkať.

Medzi milovníkov komixov patrí aj priateľ Kamilly Rose, s ktorým mala premiéru filmu zhliadnuť. Predtým však, ako spoločne vkročili do sály, dostala od neho presný zoznam, ako sa má počas premietania správať. "Môj priateľ mi poslal veľmi prísne sformulovaný zoznam o našom rande v kine. Zúrim, myslela som si, že to bude normálne rande," napísala žena na Twitteri, kde sa jej príspevok stal virálnym. Prečítajte si zoznam, ktorý by zrejme nepotešil žiadnu ženu.

"Ohľadom tvojej zajtrajšej účasti na filme spolu so mnou, prosím, riaď na nasledujúcim:

Nebudeme stáť v rade, aby sme si kúpili popcorn.

Nemáš dovolené jesť akékoľvek jedlo počas filmu, môžeš potichu piť vodu.

Nebudem sa ti uhýbať, keď budeš potrebovať ísť na WC, nájdi si alternatívnu trasu.

Neprehovoríš na mňa počas filmových ukážok ani počas celého filmu.

V prípade núdze týkajúcej sa nášho syna, dávam ti plnú moc opustiť kino. Pripojím sa k vám po filme.

Po filme budeme pol hodinu diskutovať o deji.

Ďakujem ti za spoluprácu, teším sa na príjemný premietací zážitok.

S priateľským pozdravom, Cyrille."

Fanúšikovia Avengerov tento príspevok vo veľkom komentovali a stotožnili sa s Cyrillovými požiadavkami. Iba skutočný milovník marveloviek vraj chápe jeho pohnútky.