Sú missky ženy do koča aj do voza?

Už túto sobotu 27. apríla sa dozvieme, ktorá Slovenka získa korunku a titul Miss Slovensko 2019.

Všetkých 12 finalistiek zavítalo tento týždeň aj do Rádia Jemné, kde si pre ne okrem rozhovoru pripravili moderátori aj špeciálne úlohy, ktoré by mala zvládnuť každá správna žena – napríklad nakrájať cibuľu, prišiť gombík či navliecť rozstrapkané šnúrky do tenisiek. Ako si s tým dievčatá poradili? Pozrite si video:

Moderátori z Rádia Jemné však netušili, že dievčatá im to vrátia aj s úrokmi. Pozrite si video:

Jedno z 12-tich dievčat získa v sobotu už tradične aj titul Miss Príjemný hlas 2019. Slovenku s najpríjemnejším hlasom si zvolili poslucháči Rádia Jemné. Ktorá súťažiaca to bude? Sledujte Finále Miss Slovensko 2019 v sobotu 27. apríla o 20.30 na Jojke.