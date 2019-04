Sexi Georgina: Prečo chce ujsť od Ronalda?!

Žije v luxuse a prepychu. Nie je však šťastná. Sexi Georgina Rodriguez (25), priateľka Cristiana Ronalda (34), sa cíti ako v zlatej klietke.

Odvtedy, čo sa s portugalskou futbalovou hviezdou presťahovali z Madridu do Turína, kde kanonier oblieka dres slávneho Juventusu.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

V turínskej honosnej vile má argentínska kráska všetko, čo si len môže

želať. Súkromné kúpele, posilňovňu, bazén, tucet izieb. Nehnuteľnosť

leží na kopci obkolesená lesíkom. Z terasy je čarovný výhľad na Alpy.

Mladá Juhoameričanka sa posťažovala kamarátkam, že v Turíne je veľká

nuda. Radšej by vraj žila v Miláne, kde je život rušnejší a módne

atraktívnejší. No zo všetkého najviac si vie predstaviť návrat do

Madridu. Naspäť ju láka známe prostredie i množstvo priateľov.

Neobmäkčilo ju ani to, že po vypadnutí z Ligy majstrov a zisku

talianskeho titulu má Cristiano predsa len voľnejší program.

Španielsky portál Informalia špekuluje, že Georgina si chce vynútiť

odchod Ronalda z Turína. Zmenu dresu však najlepší strelec Juventusu

pred pár dňami vylúčil.