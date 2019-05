5 mýtov a faktov o mobiloch

Viete, že prvý mobilný telefón na svete oslavoval začiatkom apríla už svoje 36. narodeniny? A že na Slovensku sa prvý oficiálny telefonát mobilom uskutočnil 12. septembra 1991, teda pred necelými 28 rokmi? Napriek toľkým rokom spoločného života s týmito výdobytkami modernej doby sa pri ich používaní stále riadime mnohými tvrdeniami, ktoré sa nikdy nepotvrdili, alebo sú už prekonané.

Keď budem mať zapnutý mobil počas letu, lietadlo spadne

BLUD: Európska agentúra pre bezpečnosť letectva už v roku 2014 potvrdila, že mobily pre bezpečnosť leteckej dopravy nepredstavujú žiadne nebezpečenstvo a používanie elektronických zariadení povolila aj počas letu. V desaťkilometrovej letovej výške však nezachytíte žiadny signál, takže na telefonovanie môžete zabudnúť. Napriek tomu mnohé letecké spoločnosti pred štartom od cestujúcich vyžadujú, aby si mobily prepli do leteckého režimu, ktorý neumožňuje ani telefonovať, ani prijímať SMS správy či využívať mobilné dáta, vypnúť Bluetooth technológiu a aj navigačné služby. Prečo to robia? Mobil v normálnom móde totiž stále komunikuje so sieťou, aby neostal bez signálu. Keď sa vzdiali z jej dosahu, najmä smartfóny zvýšia svoj signál a to môže spôsobiť menšie odchýlky v navigačnom zariadení lietadla. Preto v každom prípade odporúčame riadiť sa pokynmi leteckej spoločnosti, ktorou letíte.

Netreba však zúfať. Mobil so zapnutým leteckým režimom vám aj tak dokáže hodiny letu spríjemniť – môžete hrať hry, počúvať hudbu alebo sledovať filmy.

Dnešné smartfóny sú natoľko bezpečné, že ich môžem používať aj pri šoférovaní auta

TOTÁLNA HLÚPOSŤ, a rovno na ňu zabudnite! Fakty varujú: napríklad písanie krátkej SMS správy odpútava pozornosť vodiča počas jazdy na 5 sekúnd. Viete, akú vzdialenosť za takúto chvíľu prejdete? Pri rýchlosti 88 km/h celú dĺžku futbalového ihriska – a bez toho, aby ste sledovali cestu!

Je to paradox, ale čím sú pokročilé technológie dostupnejšie, tým väčšie problémy spôsobujú na cestách. V najnovšom prieskume agentúry Kantar až 96 % slovenských šoférov uviedlo, že sú bežne svedkom toho, ako ostatní vodiči používajú mobil za volantom. A až 37 % vodičov sa pritom priznalo, že počas šoférovania mobil využívajú sami.

S tým treba jednoznačne skončiť! Ide totiž o rovnaké riziko, aké predstavuje alkohol za volantom. K zodpovednejšej jazde chce motivovať aj O2. Mobilný operátor vyvinul aplikáciu, ktorá chce vodičov inšpirovať, aby počas jazdy nechali mobil stranou. Pokiaľ vodič bude jazdiť celý mesiac zodpovedne a so zapnutou navigáciou v aplikácii O2 Extra výhody, môže ako odmenu získať mesačne až 1 GB dát. Viac prezradí moderátor Matej Cifra alias Sajfa a ďalší influenceri na stránke datujzodpovedne.o2.sk, kde nájdete aj ďalšie potrebné info.

Keď pozatváram všetky apky na pozadí, telefón vydrží pracovať dlhšie

MÝTUS: Nie, násilné vypínanie aplikácií na smartfónoch výdrž batérií nepredlžuje. Potvrdili to aj velikáni mobilného priemyslu – Google a Apple. Skôr naopak, môže to spôsobiť problémy. Všetky procesy v telefóne totiž upravuje algoritmus, ktorý beží na pozadí. Ak do neho vstúpi používateľ, ktorý nevidí, čo sa v telefóne práve deje, môže systém zmiasť. Ak chcete šetriť batériu svojho mobilu, znížte napríklad jas displeja.

Nabíjanie počas celej noci mi zničí telefón

PREKONANÁ MINULOSŤ. Súčasné mobily už prebíjaniu batérií zabraňujú softvérovo. Keď sa batéria mobilu úplne nabije (potrebuje na to čas od poldruha hodiny do dvoch hodín), softvér mobilu telefón od nabíjania odstaví. Čo však telefón počas nočného nabíjania ničí, je jeho uloženie. Batérii škodí nadmerné teplo, stráca pri ňom svoju kapacitu. Preto by sa mobil nemal nabíjať v puzdre a mal by byť uložený na vetranom mieste. Rozhodne nie pod vankúšom, ale ani na ňom.

Mobil pri telefonovaní uvoľňuje energiu, ktorá dokáže uvariť vajce

BLUD: Na YouTube sa dá nájsť mnoho videí, ktoré tvrdia, že keď z oboch strán vajíčka umiestnite mobilné telefóny, medzi ktorými prebieha hovor, tak vajíčko sa uvarí. Videá, ktoré najviac vznikali v začiatkoch využívania mobilných technológií, mali dokazovať, čo sa deje s mozgom človeka, keď má pri telefonovaní mobil na uchu. Avšak telefóny vyžarujú len mikroskopické množstvo žiarenia, takže na zohriatie vajíčka by sme potrebovali až 7 000 mobilných telefónov.