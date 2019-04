Kolumbijský prezident naštval novým opatrením krajanov: Státisíce ľudí v uliciach a násilné protesty

Tisíce ľudí pochodovali vo štvrtok centrom kolumbijskej metropoly Bogota na protest proti opatreniam prezidenta Ivána Duqueho, ktoré podľa ich názoru podrývajú práva pracujúcich, ako aj vzdelávací systém v krajine.

Píše o tom agentúra DPA. Maskovaní demonštranti pomaľovali heslami katedrálu v centre Bogoty a hádzali kamene a iné ťažké objekty na privolanú poriadkovú políciu, ktorá na násilie reagovala použitím slzotvorného plynu. Príslušníci bezpečnostných zložiek sa dostali do konfliktu aj so študentmi, ktorí sa zhromaždili pred vchodom do Kolumbijskej národnej univerzity v Bogote.

Prezident Duque prostredníctvom Twitteru odsúdil "vandalizmus" a vyhlásil, že osoby, ktoré sú zaň zodpovedné, budú postavené pred súd. Protestné akcie sa konali aj v iných mestách, pričom podľa odhadov kolumbijskej televízie Caracol protestoval po celej krajine takmer jeden milión ľudí. Demonštrácie zvolali odbory, ktoré sa stavajú odmietavo k tzv. Národnému plánu rozvoja - ten však ešte musí byť schválený Kongresom.

Protestujúci tvrdia, že pre daný plán môže viac ľudí skončiť s krátkodobými pracovnými zmluvami a s nižšou mzdou, pričom ukrátené by mali byť aj školy a univerzity. Ako pripomína agentúra DPA, Duque už musel od svojho nástupu do úradu v auguste 2018 čeliť protestom študentov, učiteľov aj príslušníkov domorodých národov.