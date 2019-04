Malého anjelika pohltili ničivé plamene: Horor, po ktorom už nikdy nebude vyzerať ako predtým

Ťažký osud si niekedy vyberie aj bytosti, ktoré si to absolútne nezaslúžia. Jednou z nich je aj Kenzie (6) z americkej Indiany, ktorej celý život poznačil nešťastný požiar.

Ten vznikol, keď sa vo vedľajšej izbe chytila od dekoračnej vonnej sviečky sedačka. Plamene sa rýchlo rozšírili po celom byte. Jej otec Jared Mosgrove sa okamžite po spozorovaní plameňov snažil zachrániť svoje deti. Z ohňa sa mu podarilo vytiahnuť synčeka Liama (11) a dcéru Teegan (4). "Nedokázala sa ku mne dostať," opísal situáciu okolo malej Kenzie. V ohnivom pekle strávila podľa portálu People až do príchodu hasičov približne 5 minút. Tí ju vyniesli von a záchranári ju hneď odviezli do nemocnice.

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

"Keď mi to jej otec zavolal, okamžite som utekala do nemocnice," povedala o hrozných momentoch Kenziena matka Jessica (42). "Hneď, ako som ju videla, vedela som, že je to vážne. Bola celá čierna, zvíjala sa v bolestiach." Dievčatko malo popáleniny na 70 % tela. "Prišla o svoje krásne blond vlásky, no to najhoršie je, že jej museli amputovať prsty na ľavej ruke aj nohe. Jednoducho jej odumreli," dodala zúfalá matka. Najhorším momentom podľa nej bolo, keď sa dievčina prebrala a zistila, čo sa stalo. "Zlomilo mi to srdce," povedala Jessica.

Kenzie sa vrátila do školy po mesiacoch liečby. "Snaží sa s tým bojovať, ako sa dá, no nie je to jednoduché. Bojím sa, že sa už nedokáže začleniť do normálneho života," strachuje sa mama o svoju dcéru. Dievča postúpilo už 6 finančne náročných operácií. Na internete preto vznikla zbierka, ktorá má ťažko skúšanému dievčatku pomôcť s liečbou. "Chcem, aby si ľudia uvedomili, ako málo stačí na to, aby sa život ich ratolestí navždy zmenil," uzavrela pre médiá svoju výpoveď Jessica.