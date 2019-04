Zomrela legenda slovenského internetu Duško Goga († 38): Pred 4 rokmi za záhadných okolností zmizol

Všetci si ho budú pamätať ako veselého a energického chlapca. Fanúšikov Duška Gogu († 38), o ktorom už dlhšie nebolo počuť, zasiahla smutná správa.

Ľudový zabávač a rodák z Batizoviec (okr. Poprad) sa záhadne vytratil pred 4 rokmi. Ako informovali v januári tvnoviny, Duška mal niekto nahovoriť, aby sa zbalil a odišiel do cudziny za zárobkami. A to aj napriek tomu, že bol zbavený svojprávnosti. Rodičia aj fanúšikovia sa teraz dozvedeli smutnú správu - Duško Goga zomrel. Túto informáciu u jeho rodiny vo štvrtok overil portál tvnoviny.sk. Smutnú správu sa dozvedeli v deň, keď pochovávali jeho otca, ten sa mal utrápiť práve pre nezvestného Duška.

"Neviem ani, čo mám k tomuto povedať, dneska som sa to dopočul, je mi to strašne ľúto, Dušanko môj," píše sa na facebookovej stránke Matus.tv, kanáli, ktorý pred rokmi preslávil Duška. "Dodnes ľutujem ten deň, keď som ho musel odniesť domov po vyhrážkach jeho rodiny a toho bastarda, čo ho vzal do Holandska, ale nedalo sa, musel som a tu máte všetci, čo ste na mňa nadávali a osočovali ma, že tam mu bude lepšie!!! Tu je výsledok!!! Duško, stále ostaneš v mojom srdci. I LOVE YOU KING."