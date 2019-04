Je toto vôbec možné? Gruzínska strelkyňa ide na deviatu olympiádu

Iba obdiv a uznanie si zaslúži strelkyňa Nino Salukvadzeová, ktorá si v Pekingu vybojovala miestenku na deviate olympijské hry! Reprezentantka Gruzínska má 50 rokov a pod piatimi kruhmi nechýbala od Soulu 1988!

Právo deviate olympijského štartu získala za 5. miesto v pretekoch Svetového pohára v čínskej metropole, kde vo vzduchovej pištoli obsadila 5. priečku.

Salukvadzeová nechábala na žiadnej letnej olympiády od Soulu 1988, kde pri debute ešte vo farbách ZSSR získala zlato a striebro. O dvadsať rokov neskôr v Pekingu 2008 pridala už ako reprezentantka Gruzínska bronz. Na dosiaľ posledných OH v Riu de Janeiro sa zapísala do olympijskej histórie aj ako prvá mama, ktorá štartovala na jednej olympiáde spolu so svojim synom.

Ak Nino na budúci rok v Tokiu naozaj anstúpi, dostane sa v historických tabuľkách pred kanadskú veslarku Lesley Thompsonovú a rýchlostnú kanoistku Josefu Indemovú Guerriniovú, ktorá majú na konte osem olympiád. Rekordérom medzi mužmi je parkúrový jazdec z Kanady Ian Millar, ktorý v rokoch 1972 až 2012 štartoval na desiatich olympijských hrách.