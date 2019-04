Európske kluby sa obávajú: Zmena v Lige majstrov?

Európska klubová asociácia (ECA) vo štvrtok potvrdila usporiadanie mimoriadneho valného zhromaždenia počas 6. a 7. júna na Malte.

Hlavným bodom by podľa niekoľkých špekulácií mohol byť návrh na zmenu formátu Ligy majstrov.

Podľa pôvodného návrhu by sa po novom mali v základnej časti vytvoriť štyri skupiny po osem tímov. Šesť najlepších mužstiev po odohratí základnej časti by sa následne automaticky kvalifikovalo do nasledujúceho ročníka súťaže a to bez ohľadu na umiestnenie v domácej lige. Prezident ECA a majiteľ talianskeho Juventusu Andrea Agnelli však poprel všetky špekulácie s odôvodnením, že žiadne konkrétne návrhy zatiaľ neboli predložené.

Pôvodný návrh sa nestretol s pochopením naprieč celým európskym kontinentom. Na základe obáv bolo zorganizované spoločné stretnutie zástupcov viac ako 900 klubov a ligových súťaží, ktoré sa uskutoční 6. a 7. mája v Madride. Agnelli následne listom vyzval kluby na bojkot stretnutia.

"List obsahuje falošné obvinenia a zavádzajúce informácie ktoré sa týkajú budúcej diskusie o vývoji európskych súťaží," uviedol prezident Združenia európskych futbalových líg (EL) Lars-Christer Olsson. Informovala agentúra AFP.